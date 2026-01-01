खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली टोली भारत प्रस्थान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ पुस, काठमाडौं । खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिपको ३४औं संस्करणमा सहभागी हुन नेपाली टोली भारत प्रस्थान गरेको छ ।
६० खेलाडीसहित ६२ सदस्यीय नेपाल सोतोकान कराते डो संघको टोली बिहीबार भारतको कोलकाता प्रस्थान गरेको हो ।
इन्डियन स्पोर्ट्स सोतोकान कराते संघको आयोजनामा जनवरी ३ र ४ तारिखमा हुने प्रतियोगितामा खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।
