+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यसरी भइरहेको छ नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ पुष १७ गते १९:२०

१७ पुस, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने मुख्य ‘लाइफलाइन’ को रूपमा मानिने पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ ।

सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेका कारण ठाउँ-ठाउँमा सवारी जाम समेत हुने गरेको छ ।

सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम भइरहेको स्थानमा ‘वान वे’ बाट सवारीसाधन गुड्ने व्यवस्था मिलाइएका कारण केही ठाउँमा बेलाबेलामा सवारी जाम हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ ।

धादिङ प्रहरीका अनुसार विगत दुई महिना यता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुंगा-मुग्लिन सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइरहे मुलुकले दु:ख पाउँछ’

‘न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइरहे मुलुकले दु:ख पाउँछ’
राष्ट्रिय सभा चुनावमा सम्भावित पाँच समीकरण, को–को मिल्दा कस्तो आउला नतिजा ?

राष्ट्रिय सभा चुनावमा सम्भावित पाँच समीकरण, को–को मिल्दा कस्तो आउला नतिजा ?
औद्योगिक कर्जा बागमती प्रदेश केन्द्रित, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनमा लगानी उच्च

औद्योगिक कर्जा बागमती प्रदेश केन्द्रित, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनमा लगानी उच्च
‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने होइन, विधि स्थापित गर्छ’

‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने होइन, विधि स्थापित गर्छ’
प्रतिवेदन लेख्न गगन धुलिखेलमा, देउवालाई विशेष महाधिवेशनको जानकारी विश्वले दिने

प्रतिवेदन लेख्न गगन धुलिखेलमा, देउवालाई विशेष महाधिवेशनको जानकारी विश्वले दिने
पर्यटक आगमन उच्च कीर्तिमानबाट चुक्यो नेपाल, २०२५ मा भित्रिए ११ लाख ५८ हजार

पर्यटक आगमन उच्च कीर्तिमानबाट चुक्यो नेपाल, २०२५ मा भित्रिए ११ लाख ५८ हजार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित