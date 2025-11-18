+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिवेदन लेख्न गगन धुलिखेलमा, देउवालाई विशेष महाधिवेशनको जानकारी विश्वले दिने

नेपाली कांग्रेसपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका लागि काभ्रेको धुलिखेल पुगेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते १९:५४

१७ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनका लागि काभ्रेको धुलिखेल पुगेका छन् । पार्टीको नियमित महाधिवेशन स्थगन भएको विज्ञप्ति जारी गरेर थापा धुलिखेल पुगेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशन पुस २७-१८ मा गर्ने प्रस्तावसहित उनी राजनीतिक प्रतिवेदन तयारीमा लागेका हुन् ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन माग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा बुझाएका थिए । महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सोही आधारमा विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।

नियमित अधिवेशनको तालिका तोकिए पनि तालिकाअनुसार कामकारबाही हुन नसकेपछि महामन्त्रीहरूले विशेषको तयारीमा जुटेकेको बताएका छन् ।

नियमितको तालिकाअनुसार आज कांग्रेसको गाउँ/नगर अधिवेशन हुनुपर्ने हो । अधिवेशन पर धकेल्ने रणनीति भएको भन्दै आज साँझ महामन्त्रीद्वयले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशन स्थगन र विशेष बाध्यकारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले महामन्त्री थापा प्रतिवेदन लेख्नकै लागि धुलिखेल गएको बताउँछन् । ‘उहाँ विशेष महाधिवेशन केन्द्रित राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्न धुलिखेल जानु भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिलाई यसबारे भोलि भेटेरै जानकारी गराउने तयारी छ ।’

सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वयबीच आज साँझ ५ बजे छलफल तय भएको थियो । तर, अन्तिममा पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत थापा र शर्मालाई छलफल स्थगित भएको सूचना पठाइएको थियो ।

कांग्रेसमा कारण खुलाएर विशेष महाधवेशनको माग गर्न सक्ने प्रावधान छ । विशेष महाधिवेशन माग गरेको ९० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । विशेष पक्षधरले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएको पुस २८ गते ९० दिन पूरा हुँदैछ । थापा र शर्माले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीसहित कारबाही अघि बढाएका छन् ।

विशेषपक्षले भृकुटीमण्डपमा ठाउँ बुक गरिसकेका छन् । विशेष पक्षधरका तर्फबाट नेता रमेश धमलाले ठाउँ बुक गरुेका हुन् ।

विशेष पक्षले भोलि बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ ।

 

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन गगनकुमार थापा नेपाली कांग्रेस विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नियमित महाधिवेशन नहुनु भनेको विशेषको ढोका ढकढक्याउनु हो : विश्वप्रकाश शर्मा

नियमित महाधिवेशन नहुनु भनेको विशेषको ढोका ढकढक्याउनु हो : विश्वप्रकाश शर्मा
कांग्रेसमा बल्झिँदै महाधिवेशन विवाद : विशेष पक्षधरले स्मरण पत्र बुझाउँदै

कांग्रेसमा बल्झिँदै महाधिवेशन विवाद : विशेष पक्षधरले स्मरण पत्र बुझाउँदै
कांग्रेसमा महाधिवेशन विवाद: दबाब बढाउँदै विशेष पक्षधर

कांग्रेसमा महाधिवेशन विवाद: दबाब बढाउँदै विशेष पक्षधर
कांग्रेसका २४ सय ८८ प्रतिनिधिले मागे विशेष महाधिवेशन, बुझाए हस्ताक्षर

कांग्रेसका २४ सय ८८ प्रतिनिधिले मागे विशेष महाधिवेशन, बुझाए हस्ताक्षर
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्दै २४३९ ले गरे हस्ताक्षर

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्दै २४३९ ले गरे हस्ताक्षर
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकअघि विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर बुझाउने तयारी

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकअघि विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर बुझाउने तयारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित