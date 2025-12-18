+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
हलिउड :

जेम्स क्यामरुनका चारै फिल्मले कमाए १ अर्ब डलर, ‘अवतार ३’ ले रच्यो कीर्तिमान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १२:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेम्स क्यामरुन निर्देशित 'अवतार : फायर एन्ड यश' ले सन् २०२५ को अन्त्यमा विश्वभर १ अर्ब डलरभन्दा बढी कमाइ गरेको छ।
  • निर्देशक क्यामरुनका तीन फिल्मले पनि विश्व बक्सअफिसमा १ अर्ब डलरभन्दा बढी कमाइ गरिसकेका छन्।
  • सन् २००९ को 'अवतार', 'अवतार २' र सन् १९९७ को 'टाइटानिक' ले क्रमशः २.९, २.३ र २.२ अर्ब डलर कमाइ गरिसकेका छन्।

लस एन्जलस । सन् २०२५ मा केही सुस्ताएको हलिउड बक्सअफिस नयाँवर्ष २०२६ सुरु भएसँगै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । क्रिसमस, नयाँ वर्षको बिदाले कमाइमा बढोत्तरी हुन पुगेको छ ।

जेम्स क्यामरुन निर्देशित ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ ले शनिबार विश्वभर १ अर्ब डलरभन्दा धेरै कमाइ गरेको छ । डिज्नी र ट्वेन्टिथ सेन्चुरी फक्सले सम्भवतः सोमबार यो उपलब्धिको घोषणा गर्नेछन् ।

निर्देशक क्यामरुनका अघिल्ला तीन फिल्मले पनि विश्व बक्सअफिसमा १ अर्ब डलरभन्दा धेरै कमाइ गरिसकेका छन् । सन् २००९ मा रिलिज भएको ‘अवतार’ ले २.९ अर्ब डलर कमाएको छ ।

‘अवतार २’ ले २.३ अर्ब डलर र सन् १९९७ मा रिलिज भएको ‘टाइटानिक’ ले विश्वभर २.२ बिलियन डलर कमाइ गरिसकेका छन् । गतसाता फोब्र्स पत्रिकाले क्यामरुनलाई अर्बपछि घोषणा गरिसकेको छ ।

विश्व फिल्ममा कुनै निर्माताको फिल्मले लगातार १ अर्ब डलरभन्दा धेरै कमाएको यो अभूतपूर्व क्षण हो ।

अवतार ३ हलिउड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?

नेपालमा ‘अवतार ३’ को सप्ताहन्त ओपनिङ दुई करोडमाथि, ‘धुरन्धर’ को कति छ ?
‘अवतार ३’ ले विश्वभर ३६५ मिलियन डलर ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण

‘अवतार ३’ ले विश्वभर ३६५ मिलियन डलर ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण
हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’

हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’
‘अवतार ३’ ले अग्रिम टिकट बिक्रीमार्फत नेपालमा कमायो ३६ लाख

‘अवतार ३’ ले अग्रिम टिकट बिक्रीमार्फत नेपालमा कमायो ३६ लाख
रिलिज हुनु ११ दिनअघि नै ‘अवतार ३’ को अग्रिम टिकट विक्री नेपालमा सुरु

रिलिज हुनु ११ दिनअघि नै ‘अवतार ३’ को अग्रिम टिकट विक्री नेपालमा सुरु
विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार ३’ को वर्ल्ड प्रिमियर (तस्वीर)

विश्वले पर्खिरहेको फिल्म ‘अवतार ३’ को वर्ल्ड प्रिमियर (तस्वीर)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित