बाजुराको बुढीगंगाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, तत्कालीन मेयरसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

२० पुस, धनगढी । बाजुराको बुढिगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर दीपक विक्रम शाहसहितका १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै शाहसहितका १४ जना र जाग्रिति/एमके/नेपाल जेभीविरुद्ध कैद र बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले प्रचलित कानुन प्रतिकुल हुनेगरि लक्षित बोलपत्र दातालाई ठेक्का दिन योग्यताको शर्त तथा मापदण्ड बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरि बढि कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई स्वीकृत गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन मेयर शाहसहितका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन समेतका १४ जनासँग तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले यो मुद्दामा तत्कालीन अधिकृत छैटौं नरेन्द्र नाथ, तत्कालीन इन्जिनियर पारस खाती, तत्कालीन सब–इन्जिनियर गणेश राज रेग्मी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत छैटौ) कल्पना कुमारी ठकुल्ला, बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुराका तत्कालीन लेखापाल नवराज जोशी,खरिदार श्याम बहादुर खत्री, तत्कालीन शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिसटेन्ट सबइन्जिनियर भिमराज गिरी, नायब प्राविधिक सहायक (ना.प्रा.स) सिद्धराज जैसी,प्रशासन सहायक बसन्त बहादुर थापा, ठेक्का पाएको धनगढीको जाग्रिति/एम.के/नेपाल जे.भी., जाग्रिति निर्माण सेवाको प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकाया र जाग्रिति/एम.के./नेपाल जे.भी.को आधिकारिक प्रतिनिधि सुरत बहादुर शाहलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएकाहरुको आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूलाई लाभ र बुढीगंगा नगरपालिका/सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कार्य गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
