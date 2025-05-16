+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढेको भन्दै सचेत रहन विभागको आग्रह

‘ई-७ भिसामा कोरिया पठाइदिन्छु’ भन्दै गैरकानुनी गतिविधिमा विभिन्न कन्सल्टेन्सी, संस्था एवं व्यक्ति संलग्न भएको गुनासो प्राप्त भएकाले सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसा र युरोपमा रोगजारी नाममा ठगी बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
  • विभाग प्रवक्ता शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालबाट वैदेशिक रोजगारको झुठो प्रचार र पासपोर्ट संकलन गरि ठगी हुने गरेको बताए।
  • वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार विभागबाट स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने र गैरकानुनी कार्यमा कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ।

२० पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियामा ई-७ भिसा र युरोपमा रोगजारीका नाममा ठगी घटना बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

युरोपेली देशमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत ठगीका घटना बढिरहेकाले समेत सचेत रहन आग्रह गरेको हो ।

विभाग प्रवक्ता उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादर शिवाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, भाइबर, युट्युब तथा ह्वाट्सएप लगायत सामाजिक सञ्जालबाट युरोपका आकर्षक देश, तलब र कामसहित प्रलोभन देखाइ वैदेशिक रोजगारीका विज्ञापन गर्ने, पैसा उठाउने तथा पासपोर्ट संकलन गरेर झुलाउने गरेकोे पाइएको बताए ।

‘ई-७ भिसामा कोरिया पठाइदिन्छु’ भन्दै गैरकानुनी गतिविधिमा विभिन्न कन्सल्टेन्सी, संस्था एवं व्यक्ति संलग्न भएको गुनासो प्राप्त भएकाले सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेका देशका हकमा विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त संस्था बाहेकले उक्त कार्य गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कानुन विपरीत अनधिकृत संस्था/व्यक्तिमार्फत श्रम स्वीकृति नलिई, अर्को देशको विमानस्थल प्रयोग गरी, गलत सूचना प्रवाह गर्दै भ्रम सिर्जना गरेर विदेश पठाउने/जाने कार्य गैरकानुनी भएको विभागले जनाएको छ ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक विभिन्न जोखिममा पर्न सक्ने, मानव तस्करी, श्रम शोषण र दुर्व्यवहारको खतरा झनै बढ्ने विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित मर्यादित र भरपर्दो बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले तोके बमोजिम तालिम/ओरिएन्टेसन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँचसमेत अनिवार्य गरेर विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जान अनुरोध गरेको छ । त्यसरी जाँदा नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गरेर जान अनुरोध गरेको छ ।

गैरकानु जाने वा पठाउने वा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी विज्ञापन गर्ने जो कोहीलाई विभागबाट अनुगमन एवं अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ ।

कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाट अनधिकृत तवरले वैदेशिक रोजगारीका लागि गरेका प्रचार र सूचनाको आधिकारिकता सम्बन्धमा सरकारी निकायबाट जाँच गरी अनलाइन श्रम स्वीकृति भएपछि मात्र आर्थिक कारोबार गर्नसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ ।

ई–७ भिसा ठगी दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगार विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित