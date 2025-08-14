+
ई-७ भिसामा कोरिया जाने प्रक्रियाबारे अफवाहमा नपर्न विभागको आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १८ गते १८:४०

१८ भदौ, काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसा मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउनेबारे भ्रम फैलिएको भन्दै सचेत रहन वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरेको छ।

विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ई- ७ भिसामार्फत काेरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी रूपमा प्रचार गरी रकम असुली भइरहेकाे सूचना आइरहेकाे भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेकाे हाे ।

विभागका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र दक्षिण कोरियाबीच भएको सहमति अनुसार सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।

हालसम्म कुनै पनि श्रमिकलाई ई–७ भिसामा पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइनसकेको विभागले जनाएको छ । यसबारेमा कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले १७ भदाैमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आवश्यक कार्यविधि अझै तयारी अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

विभागले दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत श्रमिक पठाउने विषयमा भ्रम छर्ने वा कपोलकल्पित प्रचार गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । साथै, यसबारेमा आधिकारिक जानकारी विभाग वा सम्बन्धित निकायबाट मात्रै लिन आग्रह गरिएको छ।

ई–७ भिसा दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगार विभाग
