+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘भाइरल गोर्खे’ बारे सौगात-सृष्टि : यो फिल्म वर्तमान समयको झलक हो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १७:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ स्टारर सोसल ड्रामा 'भाइरल गोर्खे' १ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ।
  • निर्देशक निगम श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई लिएर 'भाइरल गोर्खे' फिल्म बनाए।
  • फिल्ममा सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई कमेडीमार्फत देखाइएको छ।

काठमाडौँ । सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ स्टारर सोसल ड्रामा ‘भाइरल गोर्खे’ अहिले चर्चामा छ । नहोस् पनि किन ? सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दबदबाबीच विश्वभर ‘भाइरल’ भन्ने शब्द चर्चामा छ ।

मान्छेहरू यतिबेला जानेर भाइरल भएका छन्, कोही नजानेर । कोही चाहेर भाइरल भएका छन्, कोही नचाहेरै । ‘भाइरल’ शब्द यतिबेला नेपालमा पनि ब्यापक प्रयोग हुने शब्द हो ।

तर, यसका सामाजिक र व्यक्तिगत प्रभावका कथा छन् । निर्देशक निगम श्रेष्ठले सोसल मिडिया युगको यो शब्दलाई टपक्क टिपेर ‘भाइरल गोर्खे’ फिल्म बनाए । कति गोर्खेहरू जानेर भाइरल होलान्, कति नबुझेर ।

यही थिममा बनेको फिल्म १ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सृृष्टि र सौगातसहित फिल्मका सदस्यहरूले मिडियासामु यसबारे चर्चा गरे ।

निर्माता अमित श्रेष्ठले फिल्ममा ड्रामा, कमेडी सबै कुराको मिश्रण रहेको र दर्शकले पूर्ण मनोरञ्जन पाउने बताए । यो पारिवारिक फिल्म रहेको उनले बताए ।

अभिनेत्री सृष्टिले फिल्मले वर्तमान समयको कथा भन्ने बताइन् । ‘यसभित्र सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, भाइरल हुन मानिसले के-के गर्छ भन्ने कथा छन्’ फिल्मबारे उनी सुनिइन्, ‘सबै कुराहरू अहिलेको समयको लागि सान्दर्भिक छन् । सबै कुरालाई कमेडीमार्फत देखाइएको छ । लाइट हार्टेड, रेलेभेन्ट सिनेमा हो जस्तो लाग्छ ।’

उनले आफूलाई भाइरल हुने रहर नभएको बताइन् । ‘तर, कहिलेकाहिँ बाइप्रोडक्टको रुपमा भाइरल भइने रैछ’ उनले भनिन् । सौगातसँग उनको प्रेम सम्बन्ध सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । बीचमा ब्रेकअप भएपछि अहिले प्याचअपको चर्चा छ ।

प्रेसमिटमा सृष्टि सौगातप्रति सकारात्मक सुनिइन् । उनले सौगातको प्रशंसामा शब्द वर्षाइन् । भनिन्, ‘यो फिल्म उहाँको लागि पनि राम्रो होस् । म महसुस गर्छु कि उहाँ ठूलो कुराको लागि हुनुहुन्छ । संसारले नै उहाँको काम देखोस् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ ।’

फिल्मको शीर्ष भूमिकामा देखिएका अभिनेता मल्लले आफूले निर्वाह गरेको पात्रबारे चर्चा गरे । ‘त्यो पात्र कसरी भाइरल हुन्छ, उसलाई भाइरल पनि भन्न आउँदैन, भाइरस भाइरस भनेको हुन्छ’ पात्रबारे उनले भने, ‘त्यहाँदेखि भाइरल हुँदासम्मको उसको यात्रा हो । त्यसपछि पनि दर्शकलाई खुब मजा आउँछ । मनमा छुने खालका सिन पनि छन् ।’

फिल्मले अहिलेको कथा भनिरहेको सौगात बताउँछन् । पात्रको पीडाले वर्तमान समयलाई झल्काउने उनी बताउँछन् । ‘लाइफमा अनेक स्ट्रगल छन् । सबै चीज कथामा छ । अहिलेको सबै कथा यसमा छ’ उनले भनिन् ।

आफूलाई भाइरल बन्न मन नलाग्ने बताउँदै सौगातले भने, ‘म भाइरल हुन त सक्दिन तर क्यारेक्टर गर्दा मजा आयो । यो संसार अजीव रैछ । ती चीज जान्न पाएँ ।’

निर्देशक श्रेष्ठको लागि पनि ‘भाइरल गोर्खे’ महत्वपूर्ण रहेको सौगातको कथन छ । श्रेष्ठसामु ‘छड्के २’ को असफलतापछि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने समय आएको सौगातले बताए ।

‘उसको लागि छड्के २ गरिसकेर बुझ्ने समय आइसकेको थियो । उसले पर्सनल्ली आएर मलाई भन्यो- केही गरेर देखाउनुपर्नेछ दाइ । उसले जुन तरिकाले मलाई भन्यो- उसको स्क्रिनप्ले हेरेँ । त्यो हेरिसकेपछि एक्टरलाई पुगिहाल्छ । त्यो स्क्रिप्ट हेरेपछि जो सुकै एक्टरले नाइँ भन्ने थिएन’ निगमले यो फिल्मबारे आफूलाई प्रस्ताव राखेको सन्दर्भमा सौगातले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

सौगातलाई ‘दाइ’ भनेपछि ट्रोल भएकी सृष्टिले माफी मागिन्
यो पनि पढ्नुहोस

‘भाइरल’ शब्द कसरी बन्यो भाइरल ?
सृष्टि श्रेष्ठ सौगात मल्ल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित