केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबलको तयारी पूरा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवौं शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता २२ पुसदेखि ४ दिनसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा हुने छ।
- प्रतियोगितामा न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाली आर्मी, नेपाल प्रहरी र एपीएफ क्लबबीच राउन्ड रोविन लिगका आधारमा खेल हुनेछ।
- कुल पुरस्कार राशी १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ र विजेताले ५ लाख, उपविजेताले २ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार पाउनेछन्।
२२ पुस, काठमाडौं । शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान, बालकोटको आयोजनामा हुने नवौं शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ ।
बुधबारदेखि ४ दिनसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा हुने प्रतियोगिताको पहिलो दिन २ खेल हुने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले जनाएका छन् ।
पहिलो खेल सातौं संस्करणको विजेता न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र नेपाली आर्मी तथा दोश्रो खेल साविक विजेता नेपाल प्रहरी र सुरुका ६ संस्करणको विजेता एपीएफ क्लबबीच हुनेछ । राउन्ड रोविन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा यिनै ४ टिम सहभागी छन् । राउन्ड रोविन लिगमा शीर्ष २ स्थानमा रहने टिमले पुनः उपाधिका लागि खेल्ने छन् ।
बहुराष्ट्रिय पेन्ट कम्पनी केएनपी नेरोलेकको मुख्य प्रायोजनमा हुने प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विजेताले ५ लाख, उपविजेताले २ लाख ५० हजार र तेश्रो हुने टोलीले १ लाख २५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । प्रथम पुरस्कार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड, दोश्रो पुरस्कार मार्वल टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि. र तेश्रो पुरस्कार फिट्नेस च्वाइसले प्रायोजन गरेका छन् ।
सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई ५० हजार नगद पुरस्कार दिइने छ । यो पुरस्कार हाइलाइफले प्रायोजन गरेको छ । विधागततर्फ ७ उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही २५ हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
प्रत्येक खेलको ‘प्लेयर अफ द म्याच’ लाई १५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ । प्रतियोगिताको उद्घाटनका अवसरमा एक राष्ट्रिय महिला खेलाडीलाई ५० हजार नगदसहित शेरबहादुर खड्का स्पेसल अवार्डबाट सम्मान गरिने छ ।
प्रतिक्रिया 4