तेस्रोपटक विश्वकप खेल्ने सोमपाल एकमात्र नेपाली खेलाडी

- नेपालले आगामी फेब्रुअरीमा भारत र श्रीलंकामा हुने आईसीसी टी-२० विश्वकप खेल्ने टोली घोषणा गरेको छ।
- सोमपाल कामी तेस्रोपटक विश्वकप खेल्ने खेलाडी भएका छन् र उनी २०१४, २०२४ र २०२६ विश्वकपमा खेल्नेछन्।
- पाँच खेलाडीले पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने मौका पाएका छन् भने कप्तान रोहित पौडेलसहित ९ खेलाडी दोस्रोपटक विश्वकप खेल्नेछन्।
२२ पुस, काठमाडौं । आगामी फेब्रुअरीमा भारत र श्रीलंकामा हुने आईसीसी टी-२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोली घोषणा हुँदा सोमपाल कामी मात्र तेस्रोपटक विश्वकप खेल्ने खेलाडीका रूपमा छन् ।
नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा विश्वकप खेल्दा खेलेका सोमपाल कामीले २०२४ मा पनि खेले भने अब हुन लागेको २०२६ विश्वकपमा पनि खेल्ने छन् ।
यस्तै पाँच खेलाडीले भने पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने मौका पाएका छन् । राष्ट्रिय टिममै पहिलोपटक परेका शेर मल्लसहित बसिर अहमद, लोकेश बम, आरिफ शेख र नन्दन यादव पहिलोपटक विश्वकप सहभागिता हुनेछ ।
यता कप्तान रोहित पौडेलसहित ९ खेलाडीले भने लगातार दोस्रोपटक विश्वकप खेल्नेछन् । रोहितसहित उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, सन्दीप जोरा र गुल्शन झाले सन् २०२४ को विश्वकपमा खेलेका थिए ।
कप्तान रोहित पौडेलले लगातार दोस्रोपटक विश्वकपमा नेपालको कप्तानी गर्दै छन् ।
