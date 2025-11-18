+
गण्डकीमा नेकपाबाट लुइँटेल र लामाको उम्मेदवारी

२०८२ पुष २३ गते १४:४९

२३ पुस, पोखरा । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

बुधबार जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर गोमा लुइँटेल घिमिरे र कपिल  लामाले  मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

उम्मेदवारी दर्ता गराउने दुवै जना नेता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका हुन् । लामा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुन् भने गोमा जनयुद्धकी घाइते हुन् ।

अन्तिम समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग भागबन्डामा सहमति नजुटेपछि लुइँटेल र लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश राष्ट्रिय सभा चुनाव
