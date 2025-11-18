गण्डकीमा गठबन्धनबाट जगत र सम्झनाको उम्मेदवारी

२३ पुस, पोखरा । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धनबाट कांग्रेसका जगत तिमिल्सिना र एमालेकी सम्झना देवकोटाले निर्वाचन कार्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले सचिव खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा उनीहरू मनोनयन दर्ता गराउन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन गर्न सहमति भएको छ । सोही सहमति अनुसार तिमिल्सिना र देउवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
