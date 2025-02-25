एन्फाको अग्रिम निर्वाचनप्रति तीन पदाधिकारीको असहमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एन्फा उपाध्यक्ष विराट जंग शाही र सदस्यहरूले माघ २८ गते हुने भनिएको निर्वाचन विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
- उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नयाँ मिति तय गर्न अनुरोध गरेका छन्।
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन अनुसार विधान र कानुन पालना गरी निर्वाचन कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्न पनि माग गरिएको छ।
२३ पुस, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केही पदाधिकारीहरूले एन्फाको आगामी निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
एन्फा अध्यक्षलाई असहमति पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष विराट जंग शाही तथा सदस्यहरू रविन्द्र चन्द र रुपेश अधिकारीले माघ २८ गते गर्ने भनिएको एन्फाको अग्रिम निर्वाचन विधानविपरीत, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले तय गरिएको दाबी गरेका छन्।
एन्फा कार्यसमितिले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सबै सरोकारवाला पक्ष र कार्यसमिति सदस्यहरूबीच छलफल र सहमतिका आधारमा नयाँ निर्वाचन मिति तय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मिति एन्फा विधानमा आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत गरेको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न उनीहरूको माग छ।
पत्रमार्फत हाल सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन तालिका र सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। तल्लो तहका सदस्यहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न, मताधिकार हनन हुन नदिन र भविष्यमा गलत नजिर नबसाल्न सर्वमान्य साधारण सभा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाली फुटबललाई सही दिशातर्फ लैजान दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सबै नेतृत्वको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै, वर्तमान परिस्थितिबाट एन्फालाई निकास दिन संयुक्त पहल आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया 4