खड्ग रानाभाटलाई एनएसजेएफको ‘लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’

- नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले खड्ग रानाभाटलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको छ।
- रानाभाटले १४ वर्षको उमेरमा २०२० सालमा खेल जीवन सुरु गरेका थिए र राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहिसकेका छन्।
- उनी १९७० मा छैटौं एशियाली खेलमा नेपाल प्रतिनिधित्व गर्दै ३ हजार मिटर स्टिपल चेजमा आठौं स्थान हासिल गरेका थिए।
२३ पुस, काठमाडौं । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) ले खड्ग रानाभाटलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको छ ।
पोखरामा बुधबार भएको अवार्ड कार्यक्रममा रानाभाटलाई उक्त अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो ।
खेल क्षेत्रमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यो अवार्ड दिइन्छ ।
रानाभाटले १४ वर्षको उमेर २०२० सालबाट आफ्नो खेल जीवन सुरु गरेका थिए । एथलेटिक्स, भलिवल र फुटवलका राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहिसकेका उनी सन १९७० मा थाइल्याण्डको वैंककमा सम्पन्न छैटौं एशियाली खेलमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुँदै ३ हजार मिटरको स्टिपल चेजमा आठौं स्थान हासिल गरेका थिए ।
२०४१ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मुख्य प्रशिक्षक रहेका रानाभाट २०६८ मा परिषदको सदस्यसमेत बनेका थिए ।
