राजु परियार, शान्ति भण्डारी टेक्सासको ‘लाइभ दोहोरी नाइट’ मा गुञ्जिने

चर्चित लोकदोहोरी गायक राजु परियार, गायिका शान्ति भण्डारी र गायक चन्द्र शर्मा अमेरिकाको टेक्सासस्थित इर्भिङमा गुञ्जिने भएका छन् ।
१६ जनवरीको शुक्रबार साँझ ७ बजेदेखि त्यहाँस्थित भेटघाट रेस्टुरेन्टमा हुने ‘लाइभ दोहोरी नाइट’ मा यी लोकप्रिय कलाकारले सांगीतिक प्रस्तुति दिने तय भएको छ ।
‘युएसए टूर बाई कोसेली कोलोराडो’ अन्तर्गत हुने उक्त कार्यक्रमलाई चहलपहल प्रोडक्सनले प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
नेपाली लोकदोहोरी गीत-संगीतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको कार्यक्रममा दर्शकले प्रत्यक्ष दोहोरी, रमाइलो संवाद र सांस्कृतिक माहोलको अनुभव लिन पाउने जनाइएको छ ।
मेरिल्याण्डमा १ फेब्रुअरीमा कार्यक्रम हुने तय भएको गायिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनास मेरिल्याण्डकी अध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार भर्जिनियामा समेत फेब्रुअरीमा कलाकार गुञ्जिने तय भएको छ ।
वासिङ्टनसहितका अन्य केही थलोमा समेत चाँडै कार्यक्रम हुने जनाइएको छ ।
