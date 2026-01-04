कांग्रेस विवाद : विशेषको काउन्टरमा संस्थापनको युवा भेला

२४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन सूमहले विशेष महाधिवेशनको काउन्टरमा युवा भेला गर्ने भएको छ । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन हुन दिन कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सानेपामा युवा भेला गर्ने भएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार छलफल गरेर संस्थापन पक्षले २७ पुसमा युवा भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् । भेलाको संयोजनको जिम्मा नेपाल तरूण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरूङलाई दिइएको छ ।
सभापति देउवासँगको छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य गुरू बरालले युवा भेलाको आयोजनबारे पुष्टि गरेका छन् । ‘२७ गते पार्टी कार्यालयमा युवा–विद्यार्थीको भेला गर्ने भएका छौं,’ सभापति देउवासँगको छलफलपछि अनलाइनखबरसँग भने, ‘२८ गतेको बारेमा तय हुँदैछ ।’
संस्थापन निकट स्रोतले २८ पुसमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरिने जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार सभापतिहरूको भेलाका लागि समन्वयको जिम्मेवारी भक्तपुर सभापति दुर्लभ थापा र बागलुङ सभापति जीत शेरचनलाई जिम्म दिइएको छ ।
सभापति देउवासँगको छलफलमा कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, जीतजंग बस्नेत, गुरु बराललगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
यस्तै भ्रातृ संगठन नेपाल तरूण दलका अध्यक्ष विघान गुरूङ, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उषा राउतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले २७–२८ पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेका छ । महाधिवेशनका लागि विशेष पक्षधरले भुकुटीमण्डप ‘बुकिङ’ पनि गरिसकेको छ ।
