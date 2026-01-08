+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

२०८२ पुष २४ गते १३:२५ २०८२ पुष २४ गते १३:२५

अनलाइनखबर

Shares

भिटामिन डीको कमी भएको समस्यामा त्यो पूर्ति गर्न घाम नै सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक स्रोत हो ।

अनलाइनखबर

Shares
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भिटामिन डीले बच्चाको हड्डी, दाँत बलियो बनाउन, उचाइ वृद्धिमा सहयोग गर्न र रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ।
  • जाडो मौसममा घाम कम लाग्ने, बाक्लो लुगा लगाउने र बाहिर कम लैजाने कारणले बच्चामा भिटामिन डीको कमी हुन्छ।

बच्चाको स्वस्थ विकासका लागि भिटामिन डी अत्यन्तै आवश्यक पोषक तत्व हो । भिटामिन डीले बच्चाको हड्डी र दाँत बलियो बनाउन, उचाइ वृद्धिमा सहयोग गर्न, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन र मांसपेशीहरूको विकासमा मद्दत गर्छ ।

अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सका अनुसार, भिटामिन डीको कमीले बच्चाहरूमा ‘रिकेट्स’ हड्डी नरम हुने जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ, जसले हड्डीहरू कमजोर बनाउँछ । तर जाडो मौसममा घाम कम लाग्ने, बच्चालाई धेरै बेर बाहिर नलैजाने र बाक्लो लुगा लगाउने कारणले गर्दा बालबालिकामा भिटामिन डीको कमी देखिन्छ ।

जाडोको समयमा बच्चामा भिटामिन डीको कमी किन हुन्छ, कसरी चिन्ने र कसरी रोकथाम तथा उपचार गर्ने भन्ने विषयमा अभिभावकले जान्नु जरुरी हुन्छ ।

नवजात शिशुमा भिटामिन डीको कमी हुने काणहरू:

नवजात शिशुहरूमा भिटामिन डीको कमी प्रायः गर्भावस्थासँग जोडिएको हुन्छ । बच्चाले गर्भमा हुँदा आमाबाट नै भिटामिन डी पाउँछ । यदि गर्भावस्थामा आमाले घाममा पर्याप्त समय बिताएको छैन वा भिटामिन डीको कमी छ भने बच्चा पनि कमीका साथ जन्मिन सक्छ । मेयो क्लिनिकका अनुसार, गर्भवती महिलाहरूमा भिटामिन डीको कमीले बच्चामा रिकेट्सको जोखिम बढाउँछ ।

आमाको दूध सबैभन्दा राम्रो खाना भए पनि यसमा भिटामिन डीको मात्रा कम हुन्छ । यस्तोमान केवल स्तनपान गराइएका शिशुलाइ भिटामिन डी सप्लिमेन्ट आवश्यक पर्नसक्छ।

जाडो मौसममा चिसोको डरले शिशुलाई घाममा नबसाल्दा छालाले भिटामिन डी बनाउन पाउँदैन । शरीरले युबिभी किरणहरूबाट भिटामिन डी उत्पादन गर्छ, जुन जाडोमा कम हुन्छ ।

समयभन्दा अगाडि जन्मिएका शिशुको शरीरमा भिटामिन डीको भण्डारण कम हुन्छ, जसले कमीको जोखिम २–४ गुणा बढाउँछ ।

कालो छाला भएका बच्चाहरूमा घामबाट भिटामिन डी उत्पादन कम हुन्छ, र प्रदूषित क्षेत्रहरूमा पनि यो समस्या बढी देखिन्छ ।

किन जाडोमा भिटामिन डीको कमी धेरै हुन्छ ?

जाडोमा भिटामिन डीको कमी हुने मुख्य कारणहरू:

-जाडोमा घामको समय छोटो हुन्छ ।

-बिहान र साँझको घाम प्रभावकारी हुँदैन, किनकि ‘यूभीबी’ किरणहरू कमजोर हुन्छन् ।

-बाक्लो कपडाले बच्चाको शरीर ढाकिन्छ, जसले छालालाई घामबाट रोक्छ ।

– विशेष गरी चिसो मौसममा बच्चा बाहिर खेल्न कम जान्छ ।

-कुहिरो र प्रदूषणले घाम छेक्छ, जसले यूभीबी किरणहरू कम गर्छ ।

यी सबै कारणले गर्दा बच्चाको छालाले पर्याप्त भिटामिन डी बनाउन सक्दैन । भिटामिन डीको कमीले रोगप्रतिरोधि प्रणाली कमजोर बनाउँछ, जसले बारम्बार संक्रमण हुन्छ ।

भिटामिन डीको कमीका लक्षणहरू

भिटामिन डीको कमीका लक्षणहरू उमेरअनुसार फरक पर्छन् ।

नवजात र साना शिशुमा  : जन्मेदेखि  १२ महिनासम्म

-धेरै रुनु, चिडचिडाहटपन ।

-दूध कम खानु वा भोक नलाग्नु ।

-ढिलो पल्टिनु, बस्नु वा घस्रिनु ‘मोटर डेभलपमेन्ट ढिलो’।

-टाउकोको हड्डी नरम हुनु ।

-धेरै पसिना आउनु, विशेष गरी टाउकोमा सानो उमेरमा पनि ।

-भिटामिन डीको कमीले थकान र हड्डी कमजोर बनाउँछ ।

ठूला बालबालिकामा : १ वर्षभन्दा माथि

-खुट्टा दुख्ने वा थकाइ लाग्ने ।

-हिँड्दा चाँडै थाक्ने वा मांसपेशी कमजोर हुने ।

-खुट्टा बाङ्गिने ।

-बारम्बार बिरामी पर्ने, जस्तै श्वासप्रश्वास संक्रमण ।

-उचाइ र तौल अपेक्षाअनुसार नबढ्नु ।

भिटामिन डीको कमीको उपचार र रोकथाम

भिटामिन डीको कमी भएको समस्यामा त्यो पूर्ति गर्न घाम नै सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक स्रोत हो । त्यसैले हप्तामा कम्तीमा ३–४ दिन, १५–३० मिनेटसम्म हात, खुट्टा वा अनुहारमा घाम लाग्ने गरी बस्नुपर्छ ।

नवजात शिशुलाई डाक्टरको सल्लाह अनुसार भिटामिन डी ड्रप दिन सकिन्छ । आफैंले मात्रा बढाउनु हुँदैन, किनकि अधिक मात्राले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

भिटामिन डीयुक्त खाना ६ महिनापछि दिन सकिन्छ ।

-अण्डाको पहेंलो भाग

-दूध दही, घ्यू थोरै मात्रामा

-घाममा सुकाएको च्याउ

यी खानाहरूबाट भिटामिन डिको कमी रोक्न सकिन्छ । गर्भवती महिलाहरूका लागि पनि साल्मन, अण्डा उपयुक्त हुन्छ ।

अभिभावकहरूका लागि सुझाव:

-गर्भावस्थामै आमाले दैनिक भिटामिन डी लिनुपर्छ । त्यसका लागि घाम र पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

-शिशुलाई सुरक्षित रूपमा नियमित घाममा बसाल्नुपर्छ, तर घामले डढ्नबाट बचाउनुपर्छ ।

-आमाको दूध मात्रै खाइरहेका शिशुलाई भिटामिन डी ड्रप दिन सकिन्छ चिकित्सकको सल्लाहमा ।

-बच्चाको विकास नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्छ जस्तै उचाइ, तौल र मोटर स्किलहरू ।

-कुनै शंका भए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्छ ।

यी उपायहरू अपनाएर जाडोमा पनि बच्चाहरूको भिटामिन डी स्तर कायम राख्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ ।

जाडो भिटामिन 'डी'
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

डा. ओमरमान प्रधान

डा. ओमरमान प्रधान जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसन, कन्सलटेन्ट

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

ट्रेन्डिङ

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’

‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

फिचर

सबै
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?
बालरोग

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान
क्यान्सर

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान
स्वास्थ्य समाचार

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?
स्वास्थ्य समाचार

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

डा. ओमरमान प्रधान

डा. ओमरमान प्रधान जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसन, कन्सलटेन्ट
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?
हाड जोर्नी तथा नसा रोग

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?