+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

५ सहरमा ‘कुमारी’ ले लाइभ कन्सर्ट गर्ने, कहिले कहाँ हुँदैछ टूर ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १९:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'कुमारी' ले प्रवर्धनका लागि 'कुमारी लाइभ म्यूजिकल कन्सर्ट विथ केहर एन्ड द लुङा' को औपचारिक घोषणा गरेको छ।
  • कन्सर्ट नेपालगन्ज, पोखरा, चितवन, काठमाडौं र दमकमा माघ १ देखि १७ गतेसम्म आयोजना गरिनेछ।
  • काठमाडौंको कन्सर्टमा चलचित्र 'कुमारी' को आधिकारिक ट्रेलर सार्वजनिक गरिने आयोजकले बताएका छन्।

काठमाडौं । फिल्म ‘कुमारी’ ले प्रवर्धनको लागि ‘कुमारी लाइभ म्यूजिकल कन्सर्ट विथ केहर एन्ड द लुङा’ को औपचारिक घोषणा गरेको छ ।

कन्सर्टमार्फत प्रचारप्रसारमा सक्रिय हुने तयारीमा रहेको फिल्मले कन्सर्ट ट्रेलर पनि सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गायक केहरसिंह लिम्बु र उनको ब्याण्ड ‘केहर एन्ड द लुङा’ ले यसबारे जानकारी दिए ।

बिग मार्टको प्रस्तुति तथा किङ्स हिल प्रिमियमको पावरमा आयोजना हुने प्रवर्धन टूर देशब्यापी संचालन हुने छ । टूरमा कलाकार अभिषेक खड्का, आकृति राजभण्डारी, निर्देशक दिनेश राउतसहितको समूह रहनेछ ।

नेपालगन्ज, पोखरा, चितवन, काठमाडौं र दमकमा ‘लाइभ म्युजिकल कन्सर्ट’ आयोजना गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत माघ १ गते नेपालगन्ज, माघ ३ गते पोखरा, माघ ६ गते चितवन, माघ ९ गते काठमाडौं र माघ १७ गते दमकमा लाइभ कन्सर्ट आयोजना हुनेछ ।

काठमाडौंको कन्सर्टमै चलचित्र ‘कुमारी’को आधिकारिक ट्रेलर सार्वजनिक गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ ।

अहिले यस फिल्मको गीत ‘डोको बुन्ने निगालो चोयाले’ चर्चित बनेको छ । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा लिम्बुले ‘डोको बुन्ने’ र यही चलचित्रको अर्को गीत ‘कता छौ मेरो फूल’ प्रस्तुत गरेका थिए ।

लाइभ कन्सर्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : तेस्रो मुलुक जान खोज्ने शरणार्थीलाई अवरोध नगर्नू

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : तेस्रो मुलुक जान खोज्ने शरणार्थीलाई अवरोध नगर्नू
झापामा आगलागीबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति

झापामा आगलागीबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति
निर्वाचन प्रहरी, ४० दिनको रोजगारी (भिडियो)

निर्वाचन प्रहरी, ४० दिनको रोजगारी (भिडियो)
आधाभन्दा धेरै स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि

आधाभन्दा धेरै स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि
सौगात मल्ललाई प्रश्न : एउटै खालको रोलमा देखिनुभयो भन्ने गुनासो छ नि ?

सौगात मल्ललाई प्रश्न : एउटै खालको रोलमा देखिनुभयो भन्ने गुनासो छ नि ?
त्रिविको चारवटा विभागको शुल्क घटाउन मन्त्री पुनलाई ध्यानाकर्षण

त्रिविको चारवटा विभागको शुल्क घटाउन मन्त्री पुनलाई ध्यानाकर्षण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित