+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यससाता धेरै हेरिने शीर्ष १० नेटफ्ल्क्सि श्रृंखलामा ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को दबदबा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १९:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेटफ्लिक्सको वेब सिरिज 'स्ट्रेन्जर थिङ्स ५' ले ७८ मुलुकमा ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा रहँदै ३ करोड १३ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ।
  • 'स्ट्रेन्जर थिङ्स ५' को कथावस्तु भेक्नालाई शिकार गर्न सबैजना एकजुट हुने विषयमा केन्द्रित छ।
  • यस साताको नेटफ्लिक्स टपटेनमा 'स्ट्रेन्जर थिङ्स' का पाँचवटा सिजनहरू शीर्ष स्थानहरूमा छन्।

काठमाडौं । नेटफ्ल्क्सिको बहुचर्चित वेब-सिरिज ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स ५’ ले प्लाटफर्ममा कीर्तिमान रचेको रच्यै छ । यस सातापनि यो श्रृंखला प्लाटफर्ममा धेरै हेरिने टपटेनको शीर्ष स्थानमा छ ।

७८ मुलुकमा ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा रहेको यो श्रृंखलालाई पछिल्लो सातामात्रै ३ करोड १३ लाखभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । यो भनेको ३ करोड २५ लाख घण्टा समयावधि हो ।

अमेरिका, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल, बहमास, क्यानडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमिनिक रिपब्लिक, इक्वेडर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, जमैका, मेक्सिको, निकारागुवा, पनामा, पेरु, एल साल्भाडोर, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, उरुग्वे र भेनेजुएलामा ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा छ ।

पाँचौ सिजनको कथावस्तु भेक्नालाई शिकार गर्न र मार्न सबैजना एकजुट हुने कुरामा केन्द्रित छ ।

सूचीको दोस्रो स्थानमा ‘रन अवे : लिमिटेड सिरिज’ छ । आफ्नी भागेकी छोरीलाई खोजिरहेको एक हताश बुबा हत्याको मुद्दामा फस्छ र आफ्नो परिवारलाई सधैंको लागि नष्ट गर्न सक्ने गोप्य कुराहरू फेला पार्छ ।

तेस्रो स्थानमा स्वभाविकरुपमा ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को पहिलो सिजन छ । स्वभाविक यसर्थ कि हरेक प्रतीक्षित फिल्म र श्रृंखला आउँदा प्लाटफर्ममा अघिल्लो पटकका संस्करणलाई दर्शकले पुनः हेर्ने गरेको इतिहास छ । यो सिरिजको मामिलामा पनि यही भयो ।

चौंथो स्थानमा ‘एमिली इन पेरिस’ को पाँचौ सिजन छ । यो श्रृंखला ८७ मुलुकमा टपटेनमा समावेश छ । एमिली सामु प्रेम, करियर र वफादारी एकैपटक आउँछन्, तीमध्ये उनले एकलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को दोस्रो सिजन पाँचौ स्थानमा छ । ‘ रिकी गेर्भेइस : मोर्टालिटी’ छैटौं स्थानमा छ । सातौं स्थानमा ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को तेस्रो सिजन छ । आठौंमा पनि ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को चौंथो सिजन छ ।

नवौं स्थानमा म्यान भर्सेस बेबीको पहिलो सिजन छ । दशौंमा ‘डेभ च्यापेल : द अनस्टपेबल…’ छ । सूची हेर्दा नेटफ्ल्क्सिमा यससाता धेरै हेरिने सिरिजमा ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को दबदबा देखिन्छ ।

नेटफ्ल्क्सि स्ट्रेन्जर थिङ्स ५
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेटफ्ल्क्सिले हटायो चिनियाँ सिरिज ‘साइन अन मी’, भएको के हो ?

नेटफ्ल्क्सिले हटायो चिनियाँ सिरिज ‘साइन अन मी’, भएको के हो ?
‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को अन्तिम शृङ्खला आउँदा नेटफ्ल्क्सि नै डाउन

‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को अन्तिम शृङ्खला आउँदा नेटफ्ल्क्सि नै डाउन
‘ब्ल्याकपिंक’ स्टार लिसाले नेटफ्ल्क्सिको ‘टाइगो’ बाट कोरियाली फिल्ममा डेब्यू गर्दै

‘ब्ल्याकपिंक’ स्टार लिसाले नेटफ्ल्क्सिको ‘टाइगो’ बाट कोरियाली फिल्ममा डेब्यू गर्दै
नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा किन्यो ‘धुरन्धर’ को ओटीटी राइट

नेटफ्ल्क्सिले १३० करोड भारुमा किन्यो ‘धुरन्धर’ को ओटीटी राइट
‘वार्नर ब्रदर्स’ किन्न प्यारामाउन्टको १०८ अर्ब डलरको ‘काउन्टर अफर’, नेटफ्ल्क्सिसँगको सम्झौता खतरामा

‘वार्नर ब्रदर्स’ किन्न प्यारामाउन्टको १०८ अर्ब डलरको ‘काउन्टर अफर’, नेटफ्ल्क्सिसँगको सम्झौता खतरामा
नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?

नेटफ्ल्क्सिले वार्नर ब्रदर्स किनेपछि सिनेमा घरमाथि खतराको घन्टी बजेको हो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित