लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो : ओली

२६ पुस, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने, बालेन, कुलमान घिसिङ लगायतका शक्तिहरू लोकतान्त्रिक शक्तिहरूविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उनीहरू देश बनाउने नभइ विध्वंस पार्ने उद्देश्यले एक ठाउँमा आएको बताए ।
‘एक ठाउँमा उभिने प्रयास गरेका छन् । यो राम्रो मनसायले होइन । फरक मनसायले देश बर्बाद पार्ने मनसायले उभिएका छन्,’ अध्यक्ष ओलीले भने, ‘देश बनाउने लोकान्त्रिक शक्तिविरुद्ध मोर्चा कसिँदैछ ।’
उनले कुनै सार्वजनिक जवाफदेहिता नभएकालेहरूले लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध मोर्चा गरेको उल्लेख गरे ।
‘कुनै अवतारी आएर कुनै समस्याको समाधान जादुअनुसार हुन्छ भन्ने भ्रम पारिएको छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने ।
