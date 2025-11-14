+
विशेष महाधिवेशन : गगन–विश्वको प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १३:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन २८ पुस काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ।
  • महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
  • प्रतिवेदनपछि ७ वटा समूहमा समसामयिक र सांगठनिक प्रस्तावमा छलफल हुनेछ।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन जारी छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी विषेश महाधिवेशनमा महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

उनीहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आजै छुट्टाछुट्टै समूहगत छलफल हुनेछ । आयोजकहरूले बन्दसत्र हलमा बताए अनुसार, विभिन्न ७ वटा समूहमा केहीबेरपछि छलफल थालिनेछ ।

महामन्त्री थापाले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र शर्माले सांगठनिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

नेताहरूका अनुसार, अब खाना खाने क्रम केहीबेर चल्नेछ । त्यसपछि छलफलमा जुट्ने बताइएको छ ।

