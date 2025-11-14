+
English edition
+
विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुले लुम्बिनीका प्रदेश सांसद खड्का

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १४:२४

  • नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अनुराज खड्काले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्।
  • अनुराज खड्का दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्।
  • सभापति शेरबहादुर देउवासहितको असहमतिबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा जारी छ।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेका अनुराज खड्का विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् ।

उनी कांग्रेस नेता समेत रहेका खुम बहादुर खड्काका छोरा पनि हुन् । उनी गत निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर २ को (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

भृकुटीमण्डपस्थित विशेष महाधिवेशनको हलमा पुगेर उनी खुलेका हुन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवासहितको असहमतिबीच विशेष महाधिवेशन जारी छ ।

जारी बन्दसत्रमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दुईवटा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

उनीहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि केहीबेरपछि समूहगत छलफल हुनेछ ।

विशेष महाधिवेशन
