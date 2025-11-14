विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुले लुम्बिनीका प्रदेश सांसद खड्का

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अनुराज खड्काले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्।
- अनुराज खड्का दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन्।
- सभापति शेरबहादुर देउवासहितको असहमतिबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा जारी छ।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेका अनुराज खड्का विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन् ।
उनी कांग्रेस नेता समेत रहेका खुम बहादुर खड्काका छोरा पनि हुन् । उनी गत निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर २ को (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
भृकुटीमण्डपस्थित विशेष महाधिवेशनको हलमा पुगेर उनी खुलेका हुन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवासहितको असहमतिबीच विशेष महाधिवेशन जारी छ ।
जारी बन्दसत्रमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दुईवटा प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
उनीहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि केहीबेरपछि समूहगत छलफल हुनेछ ।
