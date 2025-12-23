+
१० वर्षपछि पुरानै पार्टीमा फर्किए सन्तोष, प्रचण्डले गरे स्वागत

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते ११:२९

२९ पुस, काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) का नेता सन्तोष सुवेदी (प्रयास) नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् ।

सन्तोष नेकपाका नेता झक्कु सुवेदीका छोरा हुन् । २०७२ सालमा विप्लव समूहमा प्रवेश गरेका सुवेदी आज पुरानै पार्टीमा फर्किएका हुन् ।

छोरा सन्तोष १० वर्षपछि फर्किएको नेता झक्कु सुवेदीले बताए ।

सुवेदीलाई घर फर्किएको भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डका साथै वर्षमान पुन, झक्कु सुवेदीलगायत नेताहरुले स्वागत गरेका छन् ।

सुवेदी १० वर्षअघि तत्काली एमाओवादीका काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का इन्चार्ज थिए । उनी विप्लवको पार्टीमा हुँदा प्रकाउसमेत परेका थिए ।

सन्तोष सुवेदी
प्रतिक्रिया

Hot Properties

