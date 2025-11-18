+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुमारी बैंकको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, वित्तीय विवरण पारित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमारी बैंकको २५औं वार्षिक साधारणसभा ३० पुस, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
  • सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण पारित गरेको छ।
  • कुमारी बैंकले देशभर ३०२ शाखा, ३१६ एटीएम, ५० एक्स्टेन्सन काउन्टर र ४८ शाखा रहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा दिइरहेको छ।

३० पुस, काठमाडौं । कुमारी बैंकको पच्चीसौं वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । सभाबाट सामान्य प्रस्तावको रुपमा पेश गरिएको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब लगायतका वित्तीय विवरण पारित भएको छ ।

विगत २४ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१६ एटीएम, ५० एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखा रहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै जाने बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कुमारी बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ललितपुरमा कुमारी बैंकको एटीएम तोडफोड, २ जना पक्राउ

ललितपुरमा कुमारी बैंकको एटीएम तोडफोड, २ जना पक्राउ
कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा

कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा
६१ मेगावाटको नारखोलामा कुमारी बैंकको अगुवाइमा ५ बैंकले लगानी गर्ने

६१ मेगावाटको नारखोलामा कुमारी बैंकको अगुवाइमा ५ बैंकले लगानी गर्ने
भिसा लिडरसिप कन्क्लेभका दुई विधामा कुमारी बैंक सम्मानित

भिसा लिडरसिप कन्क्लेभका दुई विधामा कुमारी बैंक सम्मानित
कुमारी बैंकका ग्राहकले बन्दीपुर केबुलकारमा छुट पाउने

कुमारी बैंकका ग्राहकले बन्दीपुर केबुलकारमा छुट पाउने
कुमारी बैंकले यो वर्ष पनि लाभांश नदिने

कुमारी बैंकले यो वर्ष पनि लाभांश नदिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित