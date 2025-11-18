+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमारी बैंकले दिगो विकास लक्ष्यका लागि ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • यो योजना सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट नेपाल परियोजनासँग साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको छ।
  • सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बस तथा माइक्रो बस खरिदमा ऋणीले अनुदान र आकर्षक ब्याजदर सुविधा पाउनेछन्।

२९ मंसिर, काठमाडौं । कुमारी बैंकले ग्रिन हायर पर्चेज कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई आफ्ना योजना, प्रक्रिया तथा पार्टनरसिपमार्फत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले योजना सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले जीआईजेड, ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इस्टिच्युटजस्ता संस्थाहरुद्वारा व्यवस्थापन तथा प्रबर्द्धन गरिएको सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट नेपाल परियोजनासँग साझेदारी गर्दै यो योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

यस योजना अन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रवाहमा आवद्ध व्यक्तिहरुले विद्युतीय बस तथा माइक्रो बस खारिद गर्न बैंकबाट कर्जा लिँदा आर्कषक ब्याजदरमा थप सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

‘ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने सुरुवाती रकम (डाउन पेमेन्ट)मा परियोजनाबाट निर्धारित अनुदान समेत पाउने छन्’ बैंकले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ‘त्यसैगरी वर्तमान समयमा इन्धनमा आधारित सार्वजनिक सवारी साधनहरु सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरुले आफ्ना सवारी साधनहरुलाई विद्युतीय बस तथा माइक्रो बसमा बदल्नका लागि कर्जा लिन चाहेमा समेत थप अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’

यसका लागि ऋणिहरुले परियोजनामा आवद्ध सवारी साधन आपूर्तिकर्ताहरुबाट विद्युतीय बस तथा माइक्रो बस खरिद गर्नका लागि आवश्यक कागजात सहित बैंकका शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

यस योजना अन्तर्गत समावेश गरिएका अनुदानले ऋणीलाई सुरुवाती पूँजीको व्यवस्थापनमा सहुलियत हुने दिगो बैंकिङ विकास विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलले बताए । बैंकका देशभर ३०२ शाखा सञ्जाल सञ्चालनमा छन् ।

कुमारी बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६१ मेगावाटको नारखोलामा कुमारी बैंकको अगुवाइमा ५ बैंकले लगानी गर्ने

६१ मेगावाटको नारखोलामा कुमारी बैंकको अगुवाइमा ५ बैंकले लगानी गर्ने
भिसा लिडरसिप कन्क्लेभका दुई विधामा कुमारी बैंक सम्मानित

भिसा लिडरसिप कन्क्लेभका दुई विधामा कुमारी बैंक सम्मानित
कुमारी बैंकका ग्राहकले बन्दीपुर केबुलकारमा छुट पाउने

कुमारी बैंकका ग्राहकले बन्दीपुर केबुलकारमा छुट पाउने
कुमारी बैंकले यो वर्ष पनि लाभांश नदिने

कुमारी बैंकले यो वर्ष पनि लाभांश नदिने
कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन सेभिङ एकाउन्ट

कुमारी बैंकले ल्यायो ग्रिन सेभिङ एकाउन्ट
कुमारी बैंकको निष्क्रिय कर्जा करिब ७ प्रतिशत

कुमारी बैंकको निष्क्रिय कर्जा करिब ७ प्रतिशत

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित