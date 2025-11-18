भिसा लिडरसिप कन्क्लेभका दुई विधामा कुमारी बैंक सम्मानित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कुमारी बैंकले भिसा इन्टरनेसनलद्वारा आयोजित लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५ मा दुई विधामा सम्मानित भएको छ।
- बैंकले 'एक्स्लिेन्स इन क्रस बोर्डर बिजनेस' र 'एक्सिलेन्स इन कन्जुमर क्रेडिट कार्ड बिजनेस प्रिन्सिपल क्लाइन्ट' अवार्ड प्राप्त गरेको छ।
- कुमारी बैंकले देशभर ३०२ शाखा, ३१७ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर र ४८ शाखा रहित बैंकिङ इकाइ सञ्चालनमा राखेको छ।
१० मंसिर, काठमाडौं । भिसा इन्टरनेसनलद्वारा आयोजित लिडरसिप कन्क्लेभ नेपाल २०२५ सम्मेलनमा कुमारी बैंक दुई विधामा सम्मानित भएको छ ।
‘एक्स्लिेन्स इन क्रस बोर्डर बिजनेस’ तथा ‘एक्सिलेन्स इन कन्जुमर क्रेडिट कार्ड बिजनेस प्रिन्सिपल क्लाइन्ट’ अवार्डबाट सम्मानित भएको हो ।
यो सम्मान कुमारी बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा क्रेडिट कार्ड व्यापारमा देखाइएको उत्कृष्टताको लागि प्रदान गरिएको हो ।
स्थापनाकालदेखि नै बैंकिङ सेवामा आधुनिक डिजिटल प्रणाली अपनाउँदै गएको बैंकका देशभर ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१७ एटीएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखा रहित बैंकिङ इकाइ सञ्चालनमा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4