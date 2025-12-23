विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन्।
- पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा चालिसेको नाम प्रवक्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।
- विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति र गगनकुमार थापा उपसभापति चयन भएका छन्।
१ माघ, काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन् । ललितपुरको कुपन्डोलमा जारी पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रवक्तामा चालिसेको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाललगायत चयन भएका छन् । चालिसे केन्द्रीय सदस्य चयन भएका थिए ।
