‘क्रिएटर्स मेला’ मा सज्जनराज, प्रियंका, नितेशजंगले डिजिटल अनुभव सुनाउने

काठमाडौं, चितवन, नेपालगञ्जमा मेला हुने

२०८२ माघ १ गते १२:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी दूतावासले माघमा चितवन, नेपालगन्ज र काठमाडौंमा 'क्रिएटर्स मेला २०२६ : भिजन टु भेन्चर' आयोजना गर्ने भएको छ।
  • मेलाले डिजिटल सामग्री सर्जकलाई दीर्घकालीन पेसाकर्म विकासका लागि मार्गचित्र प्रदान गर्ने र नेपालको रचनात्मक अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने उद्देश्य राखेको छ।
  • काठमाडौँको कार्यक्रममा छनोट भएका क्रिएटर्सले शीर्ष कर्पोरेट नेतृत्वकर्तासमक्ष आफ्ना व्यावसायिक उद्यम पिच गर्ने 'पिच टु सक्सेस' मुख्य आकर्षण हुनेछ।

काठमाडौं । अमेरिकी दूतावासले यसवर्ष पनि ‘क्रिएटर्स मेला २०२६ : भिजन टु भेन्चर’ आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममार्फत नेपालको रचनात्मक अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई तीव्रता दिने आशा दूतावासले व्यक्त गरेको छ ।

यस वर्षको संस्करणमा डिजिटल सामग्रीको सृजनामार्फत दिगो पेसागत व्यवसायतर्फ अघि बढ्नेबारे चर्चा हुनेछ । विभिन्न सहरमा गरिने यो कार्यक्रमको आयोजना चितवनमा माघ ३ गते, नेपालगन्जमा माघ १० गते र काठमाडौँमा माघ १६ र १७ गते आयोजना हुनेछ ।

यस वर्षको विषयवस्तु ‘भिजन टु भेन्चर’ डिजिटल कथावाचन र उद्यमशिलताको खाडल पुर्नेतर्फ लक्षित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने आयआर्जन र डिजिटल व्यवसाय विकासमा रहेको अमेरिकी विज्ञतालाई समाहित गर्दै यस मेलाले डिजिटल सामग्रीका सर्जक ‘क्रिएटर्स’ लाई आफ्नो प्रभावलाई दीर्घकालीन पेसाकर्मका रूपमा विकास गर्न मार्गचित्र प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

‘क्रिएटर्स मेला २०२६ ले नेपालको रचनात्मक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ’ दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले भने, ‘नेपालभर ज्ञान, सीप र सञ्जाललाई बढवा दिँदै हामी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनालाई टेवा पुर्‍याउँदै छौँ ।’

उनले नेपाली क्रिएटर्सलाई स्थानीय प्रभावका लागि मात्र नभई अमेरिकी व्यावसायिक साझेदार तथा विश्वव्यापी बजारमाझको सफलताका लागि तयार पार्न लागिएको बताए । ‘मेलाले गहन आर्थिक सम्बन्ध र साझा समृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ’ हार्करले भने । मेलामा ५० भन्दा बढी क्रिएटर्स, औद्योगिक विशेषज्ञ र कलाकारको उपस्थिती हुने जनाइएको छ ।

सहभागीले गायक सज्जनराज वैद्य, अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की, अभिनेता आयुष्मान् जोशी, टु बी गेमर, भ्लगर लेक्स लिम्बू, गायक नितेशजङ्ग कुँवर, डान्सर कविता नेपाली, गायक याबेश थापा, अभिनेता सोनाम तोप्देन, श्रीशेष मानन्धर र नेपाल एट्थ वन्डर लगायत अन्य थुप्रै प्रभावशाली आवाजमार्फत सिक्ने र प्रस्तुतिको अनुभव लिने अवसर पाउनेछन् ।

अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला र प्यानल छलफलमार्फत उनीहरूले आफ्नो डिजिटल उपस्थितिले देशब्यापी पारेको प्रभावको अनुभव पनि बाँड्नेछन् ।

काठमाडौँमा हुने कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण ‘पिच टु सक्सेस’ हुनेछ जसको केन्द्रमा उद्यमीको आगामी पुस्ता रहनेछ । छनोटमा परेका क्रिएटर्सले आनन्द बगरिया (निम्बस), क्याबिनेट श्रेष्ठ (अग्नि समूह) र विशाखा खड्का कुँवर (एनसेल) लगायतका नेपालका शीर्ष कर्पोरेट नेतृत्वकर्ताको प्यानलसमक्ष आफ्ना व्यावसायिक उद्यमबारे प्रत्यक्ष रूपमा बताउनेछन् ।

डिजिटल मेलाको सुरुवात सन् २०२३ देखि भएको थियो । मेलाको चौथो संस्करण सन् २०२६ को ‘भिजन टु भेन्चर’ पहलले क्रिएटर अर्थतन्त्रको व्यावसायिकीकरण गर्न र नेपालभर आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने आशा दूतावासले लिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

क्रिएटर्स मेला २०२६
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित