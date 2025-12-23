झापामा बालेनका लागि खोजियो सम्पर्क कार्यालय 

१ माघ, काठामाडौं । झापामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सम्पर्क कार्यालयका लागि एउटा घर खोजिएको छ ।
रास्वपा जिल्ला सभापति प्रकाश पाठकका अनुसार सम्पर्क कार्यालयका लागि एउटा घर छनोट गरिएको हो ।
‘दमक ३ मा घर फाइनल गरेको छ,’ उनले भने । उक्त घर ऐतिहासिक हुने पाठकले बताए । तर बालेनको टिमले भने हेर्न बाँकी छ ।
सम्पर्क कार्यालयसँगै बालेन बस्ने र सचिवालयका लागि अर्को घर पनि खोजी भइरहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बालेन झापा जान लागेका हुन् ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा बालेनले झापा ५ बाट चुनाव उठ्ने तयारीमा छन् ।
