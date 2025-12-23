+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेबाट गुल्मी १ मा प्रदीप ज्ञवाली, २ मा गोकर्ण विष्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ३ गते २२:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।
  • उपमहासचिव लेखराज भट्टले सचिवालय बैठकले उम्मेदवार टुंगो लगाएको जानकारी दिनुभयो।
  • उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ र प्रदीप ज्ञवाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।

३ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ ।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाएको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर १ मा भने प्रदीप ज्ञवाली उम्मेदवार बनेका छन् ।

नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले कहाँ कहाँ टुंग्यायो उम्मेदवार, कहाँ बाँकी ? (नामावलीसहित)

एमालेले कहाँ कहाँ टुंग्यायो उम्मेदवार, कहाँ बाँकी ? (नामावलीसहित)
प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीलाई अघि सार्ने एमालेको निर्णय

प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीलाई अघि सार्ने एमालेको निर्णय
ओलीको गढमा बालेनको सचिवालय

ओलीको गढमा बालेनको सचिवालय
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन कमिटी सदस्य पौडेलले छोडे पार्टी

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन कमिटी सदस्य पौडेलले छोडे पार्टी
एमाले सचिवालय बैठक सुरु, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने

एमाले सचिवालय बैठक सुरु, प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित