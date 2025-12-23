एमालेबाट गुल्मी १ मा प्रदीप ज्ञवाली, २ मा गोकर्ण विष्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।
- उपमहासचिव लेखराज भट्टले सचिवालय बैठकले उम्मेदवार टुंगो लगाएको जानकारी दिनुभयो।
- उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ र प्रदीप ज्ञवाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।
३ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाएको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर १ मा भने प्रदीप ज्ञवाली उम्मेदवार बनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4