+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

89/2 (13.5)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women

89/2(13.5)
vs

Thailand Women

0/0
WC Series
Nepal Women
89/2 (13.5)
VS
Thailand Women
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एमाले उपमहासचिव भट्ट कैलाली-४ बाट चुनाव लड्दै, यस्तो छ उनको संसदीय यात्रा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते ८:२५

४ माघ, डोटी । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिमका सबै १६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको छ । शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो ।

एमाले सचिवालयको निर्णय अनुसार पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्ट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र–४ बाट चुनाव लड्ने भएका छन् । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा भूमिगत राजनीतिमा संलग्न भट्टले ०६४ सालदेखि सोही क्षेत्र (साविक कैलाली–५) मा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् ।

०६४ को निर्वाचनमा पहिलो पटक तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका भट्टले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दिर्घराज भाटलाई पराजित गर्दै आफ्नो संसदीय यात्रा तय गरेका थिए । भट्टले १७ हजार ९७९ मत पाउँदा प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाटले १३ हजार ६३८ मै चित्त बुझाउनु परेको थियो ।

०७० सालको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा परिणाम उल्टो भयो । तिनै दिर्घराजले भारी मत अन्तरले भट्टलाई पराजित गरे । दिर्घराजले १६ हजार ३४६ मत पाउँदा भट्टले ९ हजार ३३४ मतमै चित्त बुझाउनु परेको थियो ।

०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भट्टले दोश्रो पटक बाजी मारे । एमाले–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार भट्टले ३१ हजार ३६९ मत पाउँदा उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनिल कुमार भण्डारीले २० हजार ९६० मतमा चित्त बुझाउनु परेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा भट्टले फेरी हारको सामना गर्नु परेको थियो ।

२०७५ सालमा एमाले र साविक नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले अलग भए पनि भट्ट एमालेमै थामिएका थिए । उनी एमालेबाट सोही क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

कांग्रेस-माओवादी–समाजवादीबीच गठबन्धन हुँदा कांग्रेस नेता बिरवहादुर बलायरले ३ हजार ६ सय १२ मत अन्तरले भट्टलाई पराजित गरेका थिए । बलायरले २६ हजार २७५ पाउँदा भट्टले २२ हजार ६६३ मै चित्त बुझाउनु परेको थियो ।

चारवटा निर्वाचनमा दुई जित र दुई हार व्यहोरेका भट्ट पाँचौं पटक मैदानमा छन् ।

कैलाली–४ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले हरि चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट खेमराज कोइराला, दिल्लीराज जोशी, मिनबहादुर बोहरा, शिवराज पन्त, हेमराज भट्ट र सत्यराज रावल गरी ६ जनाले दावी पेश गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेवार छानिएका छैनन् ।

नेकपा एमाले लेखराज भट्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी

बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी
एमालेले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै, केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने

एमालेले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै, केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने
गण्डकीमा एमालेका १८ उम्मेदवार : पृथ्वीसुब्बादेखि चक्रे मिलनसम्म

गण्डकीमा एमालेका १८ उम्मेदवार : पृथ्वीसुब्बादेखि चक्रे मिलनसम्म
मधेशका ४ प्रदेश सांसद एमाले उम्मेदवार

मधेशका ४ प्रदेश सांसद एमाले उम्मेदवार
टिकट वितरणको निर्णयमा योगेश भट्टराईको नोट अफ डिसेन्ट

टिकट वितरणको निर्णयमा योगेश भट्टराईको नोट अफ डिसेन्ट
चुनाव हारेपछि तेह्रथुम लागे भानुभक्त, मोरङ-३ को टिकट राईलाई

चुनाव हारेपछि तेह्रथुम लागे भानुभक्त, मोरङ-३ को टिकट राईलाई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित