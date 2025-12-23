चुनाव हारेपछि तेह्रथुम लागे भानुभक्त, मोरङ-३ को टिकट राईलाई

३ माघ,विराटनगर । एमालेको सुरक्षित क्षेत्र मानिएको मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ मा दुई पटक प्रतिस्पर्धा गरेपछि एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल तेह्रथुम फर्किएका छन् । २०७४ सालमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ आएका उनले कांग्रेस उम्मेदवार डाक्टर सुनिल शर्मालाई पराजित गरे । २०७९ सालको निर्वाचनमा शर्मासँगै पराजित भएपछि उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ जान छाडेका थिए ।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचनका लागि उनी तेह्रथुम पुगेका हुन् । उनको स्थानमा एमालेले दीलिप राईलाई टिकट दिएको छ । राई पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख हुन् । क्षेत्र नम्बर ३ असुरक्षित देखेपछि उनी तेह्रथुम नै फर्किएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । भानुभक्त तेह्रथुमको छथर–५ ओख्रेमा जन्मिएका हुन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र भएका कारण २०७४ सालमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ आउँदा उनलाई पाहुँना उम्मेदवारको ट्याग लागेको थियो । तर, चुनाव जितेका उनले २०७९ को निर्वाचनअघि क्षेत्र नम्बर ३ मा घरपनि बनाएका थिए ।
अन्य क्षेत्रमा को को उम्मेदवार रु ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा नेकपा एमालेले ४ वटामा उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको छ । मोरङ क्षेत्र नम्बर १ मा घनश्याम खतिवडालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ । उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार डीगबहादुर लिम्बुसँग पराजित भएका थिए ।
क्षेत्र नम्बर २ मा दिलीप बगडियालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो क्षेत्रमा गत चुनावमा एमालेबाट ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित भएका थिए । पोखरेललाई ब्याक गरेर माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका बगडियालाई उम्मेदवार बनाएको हो । बगडीया रंगेली नगरपालिका प्रमुख हुन् । २०७४ मा माओवादी केन्द्रबाट पालिकाको प्रमुख जितेका उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट पालिका प्रमुख बिजयी भएका थिए ।
क्षेत्र नम्बर ४ मा जीवन घिमिरेलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने निर्णय भएको छ । उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ ९२०मा कांग्रेस उम्मेदवार भीम पराजुलीसँग पराजित भएका थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ र ६ को हकमा भने उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लागेको छैन । यी दुई क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको छ । ती क्षेत्रहरूमा चुनावी रणनीति र तालमेलको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्षले नै उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।
