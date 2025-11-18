+
आलु सस्तियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते ११:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार स्थानीय बजारमा आलुको भाउ घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
  • आज कालीमाटी बजारमा रातो आलुको भाउ प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २६ देखि अधिकतम ३१ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
  • भारतीय रातो आलुको भाउ पनि घटेर न्यूनतम २५ देखि अधिकतम २६ रुपैयाँ प्रतिकिलो भएको छ।

४ माघ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आलुको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आइतबार आलुको भाउ घटेको देखाएको हो ।

बजारमा अहिले भारतीय र नेपाली रातो आलु किन्न पाइन्छ ।

आज कालीमाटी बजारमा रातो आलुको भाउ प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २६ देखि अधिकतम ३१ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । यस्तै औसत भने प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ कायम छ ।

हिजो शनिबार रातो आलु प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २८ देखि अधिकतम ३२ र औसत ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै हिजोको तुलनामा आज भारतीय रातो आलुको भाउ पनि घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । आज भारतीय रातो आलु प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २५ देखि अधिकतम २६ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

हिजो शनिबार भने उक्त आलु न्यूनतम २५ देखि अधिकतम २७ र औसत २६ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

आलु
