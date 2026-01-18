+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पेप्सीकोलाका रेस्टुरेन्ट अनुगमन, म्याद नाघेको चाउचाउ र गुणस्तरहीन तेल नष्ट

अनुगमन क्रममा पेप्सीकोलास्थित मटन स्टेसन प्रालिमा लापरबाही भेटिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौं पेप्सीकोला क्षेत्रका दुई रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरी खराब सामग्री नष्ट गरेको छ।
  • मटन स्टेसन प्रालिमा फ्राइङ तेलको टीपीएम मान ३०.५ पाएपछि ५ लिटर तेल नष्ट गरिएको विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माले बताइन्।
  • दाउरा थकाली प्रालिमा सरसफाइ सन्तोषजनक भए पनि प्राविधिक सुधार र कर्मचारीका लागि चेन्जिङ रुमको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

४ माघ, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौं पेप्सीकोला क्षेत्रका दुइटा चर्चित रेस्टुरेन्ट अनुगमन गरी कैफियत भेटिएका सामग्री नष्ट गरेको छ ।

विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त प्राविधिक टोलीले २८ पुसमा गरेको बजार अनुगमन क्रममा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरमा लापरबाही भेटिएको हो ।

अनुगमन क्रममा पेप्सीकोलास्थित मटन स्टेसन प्रालिमा लापरबाही भेटीएको छ ।

टोलीले त्यहाँ प्रयोग भइरहेको फ्राइङ तेल परीक्षण गर्दा टीपीएम मान ३०.५ पाइएपछि करिब ५ लिटर तेल तत्काल नष्ट गरेको छ । सामान्यतया तेलको टीपीएम मान २५ भन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ ।

यस्तै सोही रेस्टुरेन्टबाट उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेका ३ प्याकेट (१ किलो दरका) स्टिम चाउचाउ समेत फेला पारी नष्ट गरिएको विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माले जानकारी दिइन् ।

मटन स्टेसनलाई पकाउने खाद्य वस्तुमा कृत्रिम रङ प्रयोग नगर्न र भण्डारण सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी पेप्सीकोलाकै दाउरा थकाली प्रालिमा गरिएको अनुगमनमा सरसफाइ सन्तोषजनक पाइए तापनि केही प्राविधिक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यहाँ ड्रेनेज पाइपलाइन व्यवस्थित नभएको, भाँडा माझ्ने र पकाउने ठाउँ सँगै रहेको तथा तयारी खानेकुरा नछोपी राखेको पाइएको छ ।

टोलीले उक्त रेस्टुरेन्टलाई कर्मचारीका लागि चेन्जिङ रुमको व्यवस्था गर्न र अभिलेख दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीले दुवै व्यवसाय सुधारका लागि निश्चित समय सीमा तोक्दै कैफियत तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं पेप्सीकोला कैफियत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग रेस्टुरेन्ट अनुगमन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाइन् मन्त्रीहरूसहितको बैठक  

निर्वाचनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाइन् मन्त्रीहरूसहितको बैठक  
नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ : मन्त्री सिन्हा

नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ : मन्त्री सिन्हा
प्रियंका, इभा, कवितासहितका ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ ले चितवनमा बाँडे डिजिटल अनुभव

प्रियंका, इभा, कवितासहितका ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ ले चितवनमा बाँडे डिजिटल अनुभव
भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. ढुण्डीराज पौडेल

भरतपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. ढुण्डीराज पौडेल
उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सर्नसक्ने आयोगको संकेत

उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सर्नसक्ने आयोगको संकेत
पूर्वमन्त्री रामेश्वर राय जसपा प्रवेश

पूर्वमन्त्री रामेश्वर राय जसपा प्रवेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित