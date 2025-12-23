+
क-कसलाई लाग्नेछ आचारसंहिता ?

आज राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदैछ ।

२०८२ माघ ४ गते १९:४९

  • आज राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू हुँदैछ।
  • माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ र दलहरू उम्मेदवार छनोटमा लागिरहेका छन्।
  • आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी, मतदाता लगायत विभिन्न निकाय र व्यक्तिमा लागू हुनेछ।

४ माघ, काठमाडौं । आज राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदैछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आयोगका प्रतिनिधिहरूले आचारसंहिताबारे जानकारीसमेत गराइसकेका छन् ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ । दलहरु उम्मेदवार छनोटमा लागिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले कसकसलाई आचारसंहिता क-कसलाई लागू हुने भन्नेबारे जानकारी दिएका छन् ।

 क-कसलाई लाग्नेछ आचारसंहिता ?

  • नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
  • प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
  • संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
  • नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
  • स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
  • सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
  • सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
  • सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
  • राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्‍गठन,
  • उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
  • राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
  • सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
  • अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
  • पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
  • सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
  • निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
  • विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
  • मतदाता,
  • विकास साझेदार संस्था,
  • सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
  • मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
  • निजी क्षेत्रका बैङ्‍क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
  • वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र
  • आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति।

 

