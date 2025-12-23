प्रलोपाका अध्यक्षद्वय परियार र सोब नै दलित क्लष्टरको एक नम्बरमा

४ माघ काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष परिषद्का सन्तोष परियार र दुर्गा सोब समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा बसेका छन् ।
समानुपातिकको सूचीको दलित क्लष्टरको पुरुषतर्फ परियार र महिलामा सोब बसेकी छन् ।
बाबुराम भट्टराई संरक्षक रहेको प्रलोपामा सुदन किराती, ओजस्वी भट्टराई र सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल अध्यक्ष परिषद्मा छन् ।
पार्टीका मुख्य नेता मध्ये दुई जना पहिलो नम्बरमा बसेका हुन् । परियार यसअघि रास्वपाबाट दलित क्लष्टरबाटै समानुपातिक संसद बनेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4