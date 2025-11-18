+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव : प्रलोपाबाट रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मा एकल सिफारिस 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १८:३२
फाइल तस्वीर

२३ पुस, सुर्खेत । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) रुकुम पश्चिमले जनार्दन शर्माको नाम एकल सिफारिस गरेको छ ।

प्रलोपा रुकुम पश्चिमको बुधबार बसेको विस्तारित बैठकले पार्टीका संरक्षक समेत रहेका शर्माको नाम सिफारिस गरेको जिल्ला इन्चार्ज गोर्खबहादुर केसी (सन्देश) ले जानकारी दिए ।

‘कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने अन्यौलता नै थियो । आजको बैठकले जनार्दन कमरेडको नाम एकल सिफारिस गरेको छ,’ इन्चार्ज केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

जनार्दन शर्मा आगामी निर्वाचन लड्ने वा नलड्ने भन्ने अन्यौलता नै थियो । तर उनकै सहमतिमा नाम सिफारिस गरिएको उनले बताए । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दल बिचमा भएको एकतामा सहभागी नभई शर्मा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माणमा जुटेका थिए ।

रुकुम पश्चिममा जनार्दनको नाम सिफारिससँगै अब जिल्लाको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २०६४ सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका शर्मा आगामी निर्वाचनमा भने फरक पार्टी र फरक चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यस अघि नै गोपाल शर्माको नाम एकल सिफारिस गरिसकेको छ ।  कुनै समय जनार्दनको विश्वास पात्र मानिने गोपाल अब उनकै प्रतिस्पर्धी बन्ने छन् ।

जनार्दन शर्मा प्रतिनिधिसभा चुनाव प्रलोपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई देशबाहिर पुर्‍याइनु भर्त्सनायोग्य : जनार्दन शर्मा

भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई देशबाहिर पुर्‍याइनु भर्त्सनायोग्य : जनार्दन शर्मा
जनार्दन शर्मा : मुसिकोटदेखि मुसिकोटसम्म

जनार्दन शर्मा : मुसिकोटदेखि मुसिकोटसम्म
रुकुममै एक्लिए जनार्दन, सहयोद्धा बने प्रतिस्पर्धी

रुकुममै एक्लिए जनार्दन, सहयोद्धा बने प्रतिस्पर्धी
जनार्दनले गृहजिल्लामा स्थापना गरे प्रलोपाको कार्यालय

जनार्दनले गृहजिल्लामा स्थापना गरे प्रलोपाको कार्यालय
जनार्दन शर्मालाई गृह जिल्लामा कालो झण्डा

जनार्दन शर्मालाई गृह जिल्लामा कालो झण्डा
मठाधीशहरूलाई धूपबत्ती गर्न छाडेर नयाँ पार्टी गठन गर्‍यौं : जनार्दन शर्मा

मठाधीशहरूलाई धूपबत्ती गर्न छाडेर नयाँ पार्टी गठन गर्‍यौं : जनार्दन शर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित