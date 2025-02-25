ला लिगामा शीर्षस्थानको बार्सिलोना सोसिडाडसँग पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ माघ, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा शीर्षस्थानको बार्सिलोना पराजित भएको छ । बार्सिलोनालाई रियल सोसिडाडले २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो ।
घरेलु मैदानमा सोसिडाडको जितमा मिकेल ओयरजाबाल र गोन्जालो गुएडेसले एक-एक गोल गरे । बार्सिलोनाका लागि मार्कस रासफोर्डले एक गोल फर्काए ।
खेलको ३२औं मिनेटमा ओयरजाबालले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफ १-० ले अगाडि रहेको सोसिडाडले दोस्रो हाफमा गोल बेहोरेपनि अर्को गोल थप्यो ।
७०औं मिनेटमा रासफोर्डले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । त्यसको एक मिनेटमै गुएडेसले सोसिडाडका लागि गोल गरे र सोसिडाड २-१ ले विजयी भयो ।
८८औं मिनेटमा कार्लोस सोलरले रातो कार्ड पाएर १० खेलाडीमा सीमित भएपनि सोसिडाडले सम्हालिएर खेल्दै गोल बेहोरेन ।
यस हारले बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडसँग अंकदूरी बढाउने अवसर गुमाएको छ । बार्सिलोनाको २० खेलबाट ४९ अंक छ । दोस्रो स्थानको रियलको ४८ अंक छ ।
जित निकालेको सोसिडाड २४ अंकसहित आठौं स्थानमा उक्लिएको छ ।
