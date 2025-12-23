+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेशमा आज बलिदानी दिवस मनाइँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १०:०२
मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोको शालिकमा माल्यार्पण गर्दै रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन शाह ।

५ माघ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा आज बलिदानी दिवस मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोको शालिकमा रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन शाहले माल्यार्पण गरेका छन् ।

आज रमेश महतोको १९ औं स्मृति दिवस मनाइँदै छ । उनको सहादतको दिनलाई आज मधेश केन्द्रित दलहरुले बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइरहेका छन् ।

प्रथम मधेश आन्दोलनको आज १९ वर्ष पूरा भएको छ । आजकै दिन ५ माघ २०६३ मा प्रथम मधेश आन्दोलनको क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतो मारिएका थिए ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरुले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएका थिए । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेपछि भइरहेको आन्दोलनको क्रममा लहानस्थित लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुलमा अध्यनरत सिरहा मझौराका विद्यार्थी रमेश महतो मारिएपछि मधेशभर आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसैले माघ ५ गतेलाई मधेश केन्द्रित दल र मधेश सरकारले बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउँँदै आएका छन् ।

बलिदानी दिवसको अवसरमा मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरिएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरु जसपा, जनमत आज छुट्टाछुट्टै ठाउँमा भेला भएर विभिन्न कार्यक्रम गरी बलिदानी दिवस मनाइरहेका छन् ।

मधेश लिदानी दिवस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशमा कांग्रेसबाट २ र एमालेबाट एकजनाको उम्मेदवारी

मधेशमा कांग्रेसबाट २ र एमालेबाट एकजनाको उम्मेदवारी
किसानका समस्या समाधानमा लाग्नेछु : मधेशका कृषिमन्त्री पटेल

किसानका समस्या समाधानमा लाग्नेछु : मधेशका कृषिमन्त्री पटेल
‘विगतमा विभाजनको तितो भोग्यौं, अब मधेश कसिलो बनाएर लैजान्छौं’

‘विगतमा विभाजनको तितो भोग्यौं, अब मधेश कसिलो बनाएर लैजान्छौं’
मधेशको सभामुखमा जसपा नेपालका रामआशिष यादव निर्वाचित

मधेशको सभामुखमा जसपा नेपालका रामआशिष यादव निर्वाचित
मधेशको सभामुखका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी, भोलि निर्वाचन

मधेशको सभामुखका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी, भोलि निर्वाचन
मधेशमा सभामुखका लागि जसपा नेपालका यादवले गराए मनोनयन दर्ता

मधेशमा सभामुखका लागि जसपा नेपालका यादवले गराए मनोनयन दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित