मधेशको सभामुखका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी, भोलि निर्वाचन

५ पुस, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामुखको लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
नेकपा एमालेबाट प्रदेश सांसद त्रिलोकी प्रसाद र सात दलीय गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
सभामुखका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको मधेश प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराएको छ ।
एमाले सांसद शारदा देवी थापाको प्रस्ताव र जयचन्द्र प्रसाद पटेलको समर्थनमा त्रिलोकी प्रसादको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।
यादवले प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद बिरेन्द्र प्रसाद सिंह र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद फकिरा महतो राखेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
मधेश प्रदेश सभामा भोलि सभामुख पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4