+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आधारभूमि र सहयोद्धा भुल्न नसकेर रुकुमपूर्व आएँ : प्रचण्ड

0Comments
Shares
बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८२ माघ ५ गते १८:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत रुकुमपूर्वबाट उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराउन आएका छन्।
  • प्रचण्डले जनयुद्धको आधारभूमि र सहयोद्धालाई भुल्न नसकेर रुकुमपूर्व आएको र विपक्षी दलहरूले विकासका लागि अनुरोध गरेको बताए।
  • प्रचण्डले २०६२ सालको चर्चित ‘चुन्वाङ बैठक’लाई स्मरण गर्दै रुकुमपूर्वको समग्र विकास निर्माणमा गति दिने दाबी गरेका छन्।

५ माघ, रुकुमपूर्व । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधारभूमि र सहयोद्धाहरूलाई भुल्न नसकेर रुकुमपूर्व आएको बताएका छन् ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मंगलबार उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराउन रुकुमपूर्व आइपुगेका प्रचण्डले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘जनयुद्धको आधारभूमि र सहयोद्धालाई भुल्न नसकेर म यहाँ आएको हुँ । म एक्लै आएको होइन, यहाँका विपक्षी दलहरूले समेत विकासका लागि मलाई रुकुमपूर्व आउन अनुरोध गर्नुभयो,’ उनले भने ।

रुकुम ओर्लिएलगत्तै प्रचण्डले आफू बसेको ऐतिहासिक घर र २०६२ सालको चर्चित ‘चुन्वाङ बैठक’लाई स्मरण गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण निर्णय भएको सोही केन्द्रबाट चुनाव जितेर रुकुमपूर्वको समग्र विकास निर्माणलाई गति दिने दाबी गरे ।

​रुकुमपूर्व आएलगत्तै प्रचण्ड चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । उनले जिल्लाका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग राजनीतिक छलफल र परामर्श तीव्र पारेका छन् ।

३४ हजार ७७२ मतदाता रहेको रुकुमपूर्वमा २०७९ मा माओवादीकै उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेला माओवादी कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडेको थियो ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रचण्डले नेकपा माओवादीको राजनीतिक आधारभूमि मानिने रुकुम पूर्व रोजेका हुन् ।

२०६४ र २०७० को संविधानसभासहित प्रत्येक आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै आएका प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र भने फरक फरक रोज्ने गरेका छन् ।

यसअघि २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमो निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट निर्वाचित भएका प्रचण्ड यसपटक रुकुमपूर्व आएका हुन् ।

प्रचण्ड
लेखक
बालाराम शेर्पाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रूकुम पूर्वमा प्रचण्डसँग कांग्रेसबाट कुसुम भिड्ने

रूकुम पूर्वमा प्रचण्डसँग कांग्रेसबाट कुसुम भिड्ने
विविधता नै नेपालको राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार हो : प्रचण्ड

विविधता नै नेपालको राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार हो : प्रचण्ड
उम्मेदवारी दर्ताका लागि प्रचण्ड आजै रुकुमपूर्व जाँदै

उम्मेदवारी दर्ताका लागि प्रचण्ड आजै रुकुमपूर्व जाँदै
गोरखाको चुनावी प्रतिवद्धता पूरा नगरी रुकुमपूर्व लागे प्रचण्ड

गोरखाको चुनावी प्रतिवद्धता पूरा नगरी रुकुमपूर्व लागे प्रचण्ड
प्रचण्ड : नेकपामा १८ वटा दल-समूह जोडे, चुनाव लड्न माओवादी आधार इलाका रोजे

प्रचण्ड : नेकपामा १८ वटा दल-समूह जोडे, चुनाव लड्न माओवादी आधार इलाका रोजे
निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल

निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित