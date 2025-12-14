+
उज्यालोका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ काठमाडौं- ३ बाट उम्मेदवार बन्ने

२०८२ माघ ५ गते २०:२०

  • उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवार हुने भएका छन्।
  • घिसिङले भोलि मध्याह्न जोरपाटी चोकमा जम्मा भएर मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन कार्यालयमा जानेछन्।
  • उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि रास्वपासँगको एकता भाँडिएपछि आफ्नै पार्टीबाट देशैभर उम्मेदवार उठाउने तयारी गरिरहेका छन्।

५ माघ, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार हुने भएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक कुमारराज सुवेदीका अनुसार घिसिङले भोलि मध्याह्न जोरपाटी चोकमा जम्मा भएर मनोनयन दर्ताका लागि निर्वाचन कार्यालयमा जानेछन् ।

चुनाव उठ्नका लागि उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता रास्वपासँगको एकता भाँडिएपछि उनी आफ्नै पार्टीबाट देशैभर उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छन् ।

कुलमान घिसिङ
प्रतिक्रिया
