+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहाका चारै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका नयाँ उम्मेदवार

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ माघ ५ गते २३:४५

५ माघ, सिरहा । नेपाली कांग्रेसले सिरहा जिल्लाका चारै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाएको छ ।

पार्टीको निर्णयअनुसार यसपटक सिरहाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ अनुहारले मौका पाएका छन् ।

कांग्रेसले सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट रामसुन्दर चौधरी, क्षेत्र नं. २ बाट रामचन्द्र यादव, क्षेत्र नं. ३ बाट डा. शुभासचन्द्र यादव र क्षेत्र नं. ४ बाट चन्द्रकला देवी यादवलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिरहा–१ बाट पदमनारायण चौधरी र क्षेत्र–२ बाट चित्रलेखा यादव निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी, क्षेत्र–३ र क्षेत्र–४ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको गठबन्धनबाट उम्मेदवार उठाइएका थिए।

यसपटक सबै क्षेत्रमा कांग्रेसको उम्मेदवारी परेको हो । नेपाली कांग्रेसको ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठक र हालै काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गठबन्धन नगरी चारै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार लामो समयपछि जिल्लामा कांग्रेसले चारै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको हो । उम्मेदबार बनाउन लागिएका सबै नयाँ अनुहार हुन् ।

नयाँ अनुहारलाई उम्मेदवार बनाइएकाले पार्टीभित्र केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन् । केहीमा चिन्ता पनि देखिएको छ । नयाँ उम्मेदवारका कारण चुनाव जित्ने चुनौती बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले नयाँ अनुहारमार्फत जनतामा नयाँ आशा र सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

सिरहा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिरहामा एक किशोरीको शव फेला, हत्याको आशंका

सिरहामा एक किशोरीको शव फेला, हत्याको आशंका
भारतसँग जोडिएका सिरहाका सीमावर्ती नाका तीन दिन बन्द हुने

भारतसँग जोडिएका सिरहाका सीमावर्ती नाका तीन दिन बन्द हुने
एकै परिवारका ४ जनालाई घाइते बनाएको घटनाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको आरोप

एकै परिवारका ४ जनालाई घाइते बनाएको घटनाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको आरोप
सिरहामा दलित परिवारको घर भत्काएको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

सिरहामा दलित परिवारको घर भत्काएको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
सिरहामा प्रहरीकै अगाडि ५ दलित समुदायको घर भत्काएर लुटपाट

सिरहामा प्रहरीकै अगाडि ५ दलित समुदायको घर भत्काएर लुटपाट
हत्या गर्ने व्यक्ति नै शव खोज्न सक्रिय, कुकुरले पत्ता लगाएपछि पक्राउ

हत्या गर्ने व्यक्ति नै शव खोज्न सक्रिय, कुकुरले पत्ता लगाएपछि पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित