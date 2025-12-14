+
सुनसरी-४ मा एमालेका कुसियतले नै पाए टिकट

२०८२ माघ ६ गते १३:०८

६ माघ, विराटनगर । नेकपा एमालेले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ मा जगदीश कुसियतलाई नै टिकट दिएको छ ।

यसअघि उनको टिकट नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका अबुल हुसैन अन्सारीलाई दिइएको थियो । यो क्षेत्रबाट जगदीश कुसियतको एकल उम्मेदवारी सिफारिस भएको थियो ।

सुरुमा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी इञ्चार्ज कुसियतले टिकट पनि पाएका थिए । तर, उनको टिकट नेपाली कांग्रेस छाडेर आइतबार एमाले प्रवेश गरेका अन्सारीलाई दिइयो । टिकट खोसेपछि एमाले भित्र विरोध भएको थियो ।

एमाले सुनसरी अध्यक्ष पर्शुराम यादवले कुसियतलाई नै टिकट दिइएको बताए । ‘उहाँकै हो टिकट, आज आउँदैछ,’ उनले भने, ‘उहाँ नै उम्मेदवार ।’

क्षेत्र नम्बर २ बाट रेवतीरमण भण्डारीले टिकट पाएका छन्  । सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा सूर्यप्रकाश पन्धाकलाई दिइएको टिकट टिकाराम माङ्देनले पाएका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ मा भगवती चौधरी उम्मेदवार बनेकी छन् ।

जगदीश कुसियत नेकपा एमाले
