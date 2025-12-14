कांग्रेसले टुंग्यायो १५६ क्षेत्रमा उम्मेदवार (नामसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १५६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ।
- कांग्रेसले काठमाडौंका १० मध्ये चार निर्वाचन क्षेत्रहरूमा र केही अन्य जिल्लामा उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ।
- प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १५६ क्षेत्रका उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिएको छ र बाँकी ९ क्षेत्रका लागि नाम टुंग्याउने प्रक्रिया जारी छ।
६ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १५६ क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । आज मनोनयन दर्ताको दिन पनि कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट जारी राखेको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि १६५ मध्ये १५६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाएको हो ।
कांग्रेसले अब ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको नाम टुंग्याउन बाँकी छ ।
उम्मेदवारहरूको प्राप्त सूचीअनुसार कांग्रेसले काठमाडौंका १० मध्ये चार निर्वाचन क्षेत्रहरूमा (१, २, ३ र ७) उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ ।
यस्तै भक्तपुर–१, चितवन–१, पर्सा २ र कैलाली–४ मा पनि उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ ।
कोशी प्रदेश
ताप्लेजुङ – गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बू
पाँचथर – नरेन्द्रकुमार केरूङ
इलाम– १ निस्कल राई
इलाम– २ भेषराज आचार्य
झापा– १ केशवराज पाण्डे
झापा– २ सरिता प्रसाईं
झापा– ३ राजेन्द्र घिमिरे
झापा– ४ देउमान थेबे
झापा– ५ मन्धरा चिमरिया
मोरङ– १ खड्गबहादुर फागो
मोरङ– २ डा. मीनेन्द्र रिजाल
मोरङ– ३ डा. सुनिल शर्मा
मोरङ– ४ गुरूराज घिमिरे
मोरङ– ५ फूलकुमार लालबानी
मोरङ– ६ डा. शेखर कोइराला
सुनसरी– १ सुजेन्द्र तामाङ
सुनसरी– २ राजिब कोइराला
सुनसरी– ३ विजयकुमार गच्छदार
सुनसरी– ३ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
धनकुटा– दिनेश राई
तेह्रथुम– सन्तोष सुब्बा
संखुवासभा– प्रकाशसिंह कार्की
ओखलढुंगा– कुमार लुइँटेल
खोटाङ – वीरकाजी राई
उदयपुर– १ विदुर बस्नेत
उदयपुर– २ रामकुमार राई
मधेश प्रदेश
सप्तरी– १ रामदेव साह
सप्तरी– २ रामकुमार यादव
सप्तरी– ३ दिनेशकुमार यादव
सप्तरी– ४ तेजुलाल चौधरी
सिराह– १ रामसुन्दर चौधरी
सिराह– २ रामचन्द्र यादव
सिराह– ३ सुभाषचन्द्र यादव
सिराह– ४ चन्द्रकलाकुमारी यादव
धनुषा– १ रामपल्टन यादव
धनुषा– २ दिनेश पर्सेला
धनुषा– ३ विमलेन्द्र निधि
धनुषा– ४ महेन्द्र यादव
महोत्तरी– १ मुकेशराज काफ्ले
महोत्तरी– २ किरण यादव
महोत्तरी– ३ बजरंग नेपाली
महोत्तरी– ४ महेन्द्रकुमार राय
सर्लाही– १ शम्भुलाल श्रेष्ठ
सर्लाही– २ डा. सरोज यादव
सर्लाही– ३ विनोद खनाल
सर्लाही– ४ गगनकुमार थापा
रौतहट– १ अनिलकुमार झा
रौतहट– २ फिर्दोश आलम
रौतहट– ३ रामकृपाल यादव
रौतहट– ४ देवप्रसाद तिमिल्सिना
बारा– १ शम्भु बुढाथोकी
बारा– २ भैयाराम चौधरी
बारा– ३ फरमुल्लाह मन्सुर
बारा–४ श्यामबाबु गुप्ता
पर्सा– १ अनिलकुमार रूंगटा
पर्सा– २
पर्सा– ३ सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी
पर्सा– ४ श्यामबाबु गुप्ता
बागमती प्रदेश
दोलखा– अजयबाबु शिवाकोटी
रामेछाप– रामचन्द्र खड्का
सिन्धुली– १ उज्जवल बराल
सिन्धुली– २ सुशीला थिङ
रसुवा– मोहन आचार्य
काभ्रे– १ गुणराज मोक्तान
काभ्रे– २ मधु आचार्य
सिन्धुपाल्चोक– १ जंगबहादुर लामा
सिन्धुपाल्चोक– २ वंशलाल तामाङ
धादिङ– १ कृष्ण रिजाल
धादिङ– २ रमेशप्रसाद धमला
नुवाकोट– १ डा. प्रकाशशरण महत
नुवाकोट–२ जगदिश्वरनरसिंह केसी
मकवानपुर– १ डिना उपाध्याय
मकवानपुर–२ वुद्ध लामा
भक्तपुर– १
भक्तपुर– २ कबिर राणा
काठमाडौं– १
काठमाडौं– २
काठमाडौं– ३ रमेश अर्याल
काठमाडौं– ४ सचिन तिमल्सिना
काठमाडौं– ५ प्रदीप पौडेल
काठमाडौं– ६ कृष्ण सबुज बानियाँ
काठमाडौं– ७
काठमाडौं– ८ सपना राजभण्डारी
काठमाडौं– ९ नानु बस्तोला
काठमाडौं– १० हिमाल कार्की
चितवन– १
चितवन– २ मीनाकुमारी खरेल
चितवन– ३ टेकप्रसाद गुरूङ
ललितपुर– १ उदयशम्शेर राणा
ललितपुर– २ प्रेमकृष्ण महर्जन
ललितपुर– ३ जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
गण्डकी प्रदेश
गोरखा–१ प्रेमप्रकाश खत्री
गोरखा–२ प्रकाशचन्द्र दवाडी
लमजुङ– गमप्रसाद गुरूङ
तनहुँ– १ गोविन्द भट्टराई
तनहुँ– २ शंकर भण्डारी
कास्की– १ तिलकबहादुर रानाभाट
कास्की–२ माधवप्रसाद बास्तोला
कास्की–३ मनोज गुरूङ
मनाङ– टेकबहादुर गुरूङ
मुस्ताङ–
पर्वत– अर्जुनप्रसाद जोशी
स्याङ्जा– १ भरतराज ढकाल
स्याङ्जा–२ भागवतप्रकाश मल्ल
म्याग्दी– कर्णबहादुर भण्डारी
बाग्लुङ– १ भीमबहादुर श्रीषराना
बाग्लुङ– २ टेकराज पौडेल
नवलपुर–१ बालकृष्ण घिमिरे
नवलपुर–२ ओमबहादुर घर्ती
लुम्बिनी प्रदेश
परासी– १ विनोदकुमार चौधरी
परासी–२ देवेन्द्रराज कँडेल
रुपन्देही– १ हिराबहादुर खत्री
रुपन्देही– २ चुन्नप्रसाद शर्मा
रुपन्देही– ३ सुशील गुरूङ
रुपन्देही– ४ आशुतोष मिश्र
रुपन्देही– ५ भरतकुमार शाह
पाल्पा– १ सन्दीप राना
पाल्पा–२ हिमालदत्त श्रेष्ठ
गुल्मी– १ चन्द्रकान्त भण्डारी
गुल्मी– २ भुवनप्रसाद श्रेष्ठ
अर्घाखाँची– विष्णुप्रसाद खनाल
प्यूठान– डा. गोविन्दराज पोखरेल
रोल्पा– डा. सुदनकुमार वली
रूकुम पूर्व– कुशुमदेवी थापामगर
कपिलवस्तु– १ अहतर कमाल
कपिलवस्तु– २ सुरेन्द्रराज आचार्य
कपिलवस्तु– ३ अभिषेकप्रताप शाह
दाङ– १ योगेन्द्र चौधरी
दाङ– २ किरणकिशोर घिमिरे
दाङ– ३ दिपक गिरी
बाँके– १ नारायणप्रसाद गौडेल
बाँके– २ सुधान्सु कोइराला
बाँके– ३ अमरसिंह पुन
बर्दिया– १ सञ्जयकुमार गौतम
बर्दिया–२ किशोरसिंह राठोर
कर्णाली प्रदेश
सुर्खेत– १ विष्णुबहादुर खड्का
सुर्खेत– २ नारायण कोइराला
दैलेख– १ बास्ना थापा
दैलेख–२ दिक्पालकुमार शाही
जाजरकोट– खड्कबहादुर बुढा
सल्यान– केशबहादुर विष्ट
डोल्पा– कर्णबहादुर बुढा
जुम्ला– दिपबहादुर शाही
रूकुम पश्चिम– राजु केसी
हुम्ला– जयपति रोकाया
मुगु– खड्ग शाही
कालिकोटा– हर्षबहादुर बम
सुदूरपश्चिम प्रदेश
बाजुरा– जनकराज गिरी
अछाम–१ भरतकुमार स्वार
अछाम–२ पुष्पबहादुर शाह
डोटी– भरतबहादुर खड्का
बैतडी– चतुरबहादुर चन्द
दार्चुला– धर्मानन्द जोशी
बझाङ– प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’
डडेल्धुरा– नैनसिंह महर
कैलाली– १ जनकराज चौधरी
कैलाली– २ विजयबहादुर स्वार
कैलाली–३ भीम बडुवाल
कैलाली–४ …..
कैलाली– ५ नरनारायण शाह
कञ्चनपुर– १ गोपीप्रसाद उपाध्याय
कञ्चनपुर– २ एनपी साउद
कञ्चनपुर–३ हरिप्रसाद बोहरा
