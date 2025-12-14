सिरहा-३ : नेकपाबाट विश्वनाथ साहको उम्मेदवारी दर्ता

६ माघ, सिरहा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं-३ मा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विश्वनाथ साहले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
पूर्वशान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसमेत रहिसकेका साहले यसपटक तेस्रो पटक सिरहा क्षेत्र नं-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
२०६४ सालमा सिरहामा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम रहँदा साहले क्षेत्र नं–५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। लामो राजनीतिक अनुभव बोकेका साहको उम्मेदवारीले सिरहा क्षेत्र नं–३ को चुनावी माहोल थप चासोपूर्ण बनेको छ।
