‘द्रौपदी’ बन्यो न्यूयोर्कको फेस्टिभलमा उत्कृष्ट दक्षिण एसियाली फिल्म

काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘द्रौपदी’ ले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित ‘द स्टोरी टेलर युनिभर्स फिल्म फेस्टिभल’ मा उत्कृष्ट दक्षिण एसियाली चलचित्रको पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
आरबी मूभिजको प्रस्तुतिमा ऋषिराज आचार्यको निर्देशन रहेको यो फिल्मले अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा समेत पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका निर्देशक आचार्यले अवार्ड ग्रहण गरे ।
फिल्ममा आचार्यसहित रवि ओड, कविराज भाम, सीता पौडेल, सुवास ठडराई, सुजाता तिमल्सिनाको शीर्ष भूमिका छ । फिल्मले दुर्गम कर्णालीको महिला हिंसा र न्यायको बारेमा कथा पेश गर्छ ।
यसैवर्ष हलमा रिलिज भएको फिल्मले दर्शकबाट सकारात्मक समीक्षा समेत प्राप्त गरेको थियो । यो फिल्म अहिलेसम्म ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा छनोट भएको जानकारी निर्देशक आचार्यले दिए ।
यो फिल्म चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ का विजेता समेत रहेका ओडको डेब्यू कथानक हो । ओडसहित इन्द्रकला राईले पनि गीत गाएका छन् ।
नारी संवेदनशिलताको कथावस्तुमा आधारित फिल्ममा नेपाली कला संस्कृति झल्किने तथा कर्णालीका सुन्दर दृश्य समेटिएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई यो फिल्म झनै मनपर्ने निर्देशक आचार्य बताउँछन् ।
