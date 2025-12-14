+
महेश बस्नेतसँग भिड्न भक्तपुर–२ मा दीपशिखाले दिए उम्मेदवारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १३:३०

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

मंगलबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

सो क्रममा सापकोटाले नयाँ र पुराना भन्दा पनि विचार महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफु समृद्धिसहितको विचारका साथ चूनावमा होमिएको जिकिर गरे ।

आफूले भक्तपुरको जनताका लागि लामो समय राजनीति गरेको भन्दै जनताले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले जनतालाई आवश्यक परेका बेला सधै जनताको साथमा उभिने उल्लेख गरे । सापकोटा पहिलो पटक आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका हुन् ।

यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका तर्फबाट महेश बस्नेत उम्मेदवार बनेका छन् । बस्ने एमालेका सचिव हुन् । उनले ०७४ मा निर्वाचन जितेका थिए भने ०७९ मा पराजित भएका थिए ।

महेश बस्नेत
