मोरङ-५ मा दुई चुनावपछि एमालेका उम्मेदवार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १३:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेले मनोज अग्रवाललाई उम्मेदवार बनाएको छ र उनले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
  • २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ मा एमालेले उम्मेदवार दिएको थिएन । वामगठबन्धन तथा जसपाका उम्मेदवारलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो ।
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शिवकुमार मण्डलले पनि मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ मा मनोनयन दर्ता गरेका छन्।

६ माघ, विराटनगर । मोरङको क्षेत्र नम्बर ५ मा एमाले उम्मेदवार मनोज अग्रवालले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

यहाँ २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार थिएनन् । यो पटक एमालेले अग्रवाललाई उम्मेदवार बनाएको हो ।

२०७४ सालमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ मा वामगठबन्धन हुँदा एमालेले माओवादी उम्मेदवार शिवकुमार मण्डललाई समर्थन गरेर उम्मेदवार उठाएको थिएन ।

यस्तै, २०७९ सालको निर्वाचनमा जसपा नेपालका उम्मेदवार राजकुमार यादवलाई समर्थन गरेको थियो ।

क्षेत्र नम्बर ५ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शिवकुमार मण्डलले पनि मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मनोज अग्रवाल
प्रतिक्रिया
