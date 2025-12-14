+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मकवानपुर-१ मा राप्रपाका दीपक सिंहले गराए उम्मेदवारी दर्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १४:५५

६ माघ, हेटाैंडा । मकवानपुरकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-१ बाट राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता दीपकबहादुर सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

हेटाैंडा उपमहानगरपालिका-१०, स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयमा राप्रपाका सिंह र मकवानपुर-२ नम्बर क्षेत्रबाट रामबहादुर थाेकरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन ।

कम्युनिस्टहरूकाे गढ मानिएकाे मकवानपुरमा राप्रपाबाट सिंहले २०७९ काे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लडेका थिए ।

उनले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र एमालेकाे सूर्य चिह्नबाट चुनाव उठेका कमल थापालाई हराएका थिए ।

चुनाव जितेर संसद् प्रवेश गरेपछि सिंहले ऊर्जा राज्यमन्त्री र संसद्‍काे पूर्वाधार विकास समिति सभापतिकाे भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

दीपक सिंह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काभ्रेपलाञ्चोक-१ : कांग्रेसका गुणराजको उम्मेदवारी दर्ता

काभ्रेपलाञ्चोक-१ : कांग्रेसका गुणराजको उम्मेदवारी दर्ता
गोरखा-२ बाट बाबुराम भट्टराईले दिए उम्मेदवारी

गोरखा-२ बाट बाबुराम भट्टराईले दिए उम्मेदवारी
मकवानपुरमा नेकपा विजय गौतम र लवशेर विष्टको उम्मेदवारी

मकवानपुरमा नेकपा विजय गौतम र लवशेर विष्टको उम्मेदवारी
‘ऊनको स्वीटर’ युट्युबमा आउने, कुन मितिमा आउँछ ?

‘ऊनको स्वीटर’ युट्युबमा आउने, कुन मितिमा आउँछ ?
जुम्लामा रास्वपाकी विनिता कठायतले दर्ता गरिन् उम्मेदवारी

जुम्लामा रास्वपाकी विनिता कठायतले दर्ता गरिन् उम्मेदवारी
पाँचथरबाट एमाले उम्मेदवार नेम्वाङले गराए मनोनयन दर्ता

पाँचथरबाट एमाले उम्मेदवार नेम्वाङले गराए मनोनयन दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित